Стали известны подробности покорения украинцами самой высокой точки Антарктиды

Украинская экспедиция - не единственная, кто собирался покорить массив Винсон.

"На восхождение вышло порядка 40-45 человек. Из-за сильного ветра все, кроме нашей группы, развернулись", - рассказал участник экспедиции Валентин Сипавин.

Сильный ветер и мороз - реалии, которые сопровождали украинскую экспедицию на пути к вершине. Однако, непреодолимое желание покорить наивысшую точку Антарктиды и стальная закалка не дали украинцам опустить руки и отказаться от восхождения.

На данный момент вся группа уже в Чили.

"Мы взошли на гору двумя связками по 5 человек. Восхождение проходило в очень суровых условиях. У некоторых участников есть легкие обморожения. На данный момент мы уже в Чили. Некоторые участники экспедиции летят домой, 4 человека летят на восхождение на самую высокую точку Южной Америки гору Аконкагуа в Аргентине", - отметил Валентин Сипавин.