Стали известны все победители премии Оскар 2022: яркие фото с церемонии

В ночь на 28 марта стали известны победители премии Оскар 2022.
Кто из актеров и какие фильмы получили самые престижные статуэтки в рамках 94 церемонии награждения кинопремии в театре "Долби" в Лос-Анджелесе - читайте в нашем материале ниже.
Лучшим фильмом стала комедийная драма CODA: Ребенок глухих родителей. Заметим, что эта лента была выдвинута на соискание премии в трех номинациях и во всех трех одержала победу.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион, которая работала над фильмом Власть пса, по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа.
Оскар 2022 за лучшую мужскую роль впервые в своей карьере получил Уилл Смит, сыгравший в биографическом фильме Король Ричард о жизни отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Ранее актер лишь номинировался на премию за роли в Али и Погони за счастьем.
А лучшей актрисой стала Джессика Честейн, поразившей всех своей искусной актерской игрой в фильме Глаза Тэмми Фэй, который основан на одноименном документальном фильме Фэнтона Бейли и Рэнди Барбато.
Оскар 2022 за лучшую женскую роль второго плана получила 31-летняя Ариана ДеБос, сыгравшая в Вестсайдской истории.
Арианна ДеБос (фото: instagram.com/arianadebose)
Награду за лучшую роль второго плана среди мужчин получил Трой Коцур с картины CODA: ребенок глухих родителей. Заметим, что Коцур стал вторым в истории кинопремии глухим актером, получившим награду в актерской номинации.
Трой Коцур (фото: instagram.com/troykotsur)
Лучшей полнометражной анимационной картиной прошлого года признан музыкальный фэнтези фильм режиссеров Байрона Говарда и Джареда Буша Енканто: Мир магии.
В номинации "Лучший адаптированный сценарий" награда досталась Шан Хейдеру за CODA: ребенок глухих родителей.
Свою статуэтку получил также Кеннет Бран за лучший оригинальный сценарий фильма Белфаст.
Ну а лучшим саундтреком прошлого кино-года стала песня Билли Айлиш No Time To Die прозвучавшая в фильме о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать.
Добавим, что нашумевший фильм Дюна получил шесть Оскаров, но не в основных номинациях.
Мы собрали для вас также яркие фото из красной дорожки премии, чтобы вы могли почувствовать себя на самом популярном и престижном действе в мире кино.
Победители и номинанты премии Оскар 2022 (фото: instagram.com/theacademy)
Добавим, что во время церемонии самой престижной премии в мире кино все звезды Голливуда почтили минутой молчания жертв войны в Украине.
Напомним, что Шонн Пенн и другие знаменитости требовали выступления Зеленского на Оскаре.
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