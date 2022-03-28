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Стали відомі всі переможці премії Оскар 2022: яскраві фото з церемонії

Хто отримав премію Оскар 2022 (фото: instagram.com/theacademy)
Автор: Дмитрий Войналович

В ніч на 28 березня стали відомі переможці премії Оскар 2022.

Хто з акторів і які фільми отримали найпрестижніші статуетки в рамках 94 церемонії нагородження кінопремії в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі - читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто виграв Оскар 2022

Найкращим фільмом стала комедійно-драматична картина CODA: У ритмі серця. Зауважимо, що ця стрічка була висунута на здобуття премії у трьох номінаціях й у всіх трьох отримала перемогу.

Найкращим режисером стала Джейн Кемпіон, яка працювала над фільмом У руках пса. за мотивами однойменного роману Томаса Севіджа.

Оскар 2022 за найкращу чоловічу роль вперше у своїй кар'єрі отримав Вілл Сміт, який зіграв у біографічному фільмі Король Річард про життя батька відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс. Раніше актор лише номінувався на премію за ролі в Алі і Погоні за щастям.

А кращою актрисою стала Джесіка Честейн, яка вразила усіх своєю майстерною акторською грою у фільмі Очі Теммі Фей, що заснований на однойменному документальному фільмі Фентона Бейлі та Ренді Барбато.

Оскар 2022 за найкращу жіночу роль другого плану здобула 31-річна Аріана Дебозе, яка зіграла у Вестсайдській історії.

Аріана Дебозе (фото: instagram.com/arianadebose)

Нагороду за кращу роль другого плану серед чоловіків отримав Трой Коцур з картини CODA: У ритмі серця. Зауважимо, що Коцур став другим в історії кінопремії глухим актором, який отримав нагороду в акторській номінації.

Трой Коцур (фото: instagram.com/troykotsur)

Кращою повнометражною анімаційною картиною минулого року визнано музичний фентезі фільм режисерів Байрона Говарда і Джареда Буша Енканто: Світ магії.

У номінації "Найкращий адаптований сценарій" нагорода дісталася Шан Хейдеру за CODA: У ритмі серця.

Свою статуетку отримав також Кеннет Бран за найкращий оригінальний сценарій фільму Белфаст.

Ну а кращим саундтреком минулого кіно-року стала пісня Біллі Айліш No Time To Die, яка прозвучала у фільмі про Джеймса Бонда 007: Не час помирати.

Додамо, що нашумівший фільм Дюна отримав шість Оскарів, але не в основних номінаціях.

Фото з червоної доріжки Оскара 2022

Ми зібрали для вас також яскраві фото з червоної доріжки премії, щоб ви могли відчути себе на найпопулярнішому і найпрестижнішому дійстві у світі кіно.

Переможці і номінанти премії Оскар 2022 (фото: instagram.com/theacademy)

Додамо, що під час церемонії найпрестижнішої премії у світі кіно всі зірки Голлівуду вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні.

Нагадаємо, що Шон Пенн та інші знаменитості вимагали виступу Зеленського на Оскарі.

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