На Оскаре почтили минутой молчания жертв войны в Украине

После речи американской актрисы украинского происхождения Милы Кунис началась минута молчания и на экране появились три слайда на черном фоне.

"Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт вторжения и несправедливость в своих собственных границах", - говорится на первом слайде.

"Несмотря на то, что кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинском обслуживании, чистой воде и экстренной помощи", - на втором.

"Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", - на третьем слайде.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom