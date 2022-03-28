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На Оскаре почтили минутой молчания жертв войны в Украине

Новина українською →
США, Понедельник 28 марта 2022 07:40
На Оскаре почтили минутой молчания жертв войны в Украине Фото: Оскар (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения кинопремии Оскар. Между наградами звезд объявили минуту молчания в знак поддержки Украины в войне с Россией, и украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

После речи американской актрисы украинского происхождения Милы Кунис началась минута молчания и на экране появились три слайда на черном фоне.

"Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт вторжения и несправедливость в своих собственных границах", - говорится на первом слайде.

"Несмотря на то, что кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинском обслуживании, чистой воде и экстренной помощи", - на втором.

"Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", - на третьем слайде.

Отметим, что многие звезды дополнили свой образ лентами голубого цвета в поддержку беженцев из Украины и значками в цветах украинского флага.

В частности, Украину поддержали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Фрэнсис Форд Коппола и другие.

На красной дорожке во время интервью британский актер Бенедикт Камбербэтч также выразил поддержку Украине и призвал помочь украинцам.

Также стоит отметить, что в номинации "Лучший фильм" награду получил "CODA: Ребенок глухих родителей" (оригинальное название "CODA") - комедийно-драматический фильм 2021 года.

Напомним, голливудский актер и режиссер Шон Пенн обратился к Академии кинематографических искусств и наук с требованием дать слово президенту Украины Владимиру Зеленскому на церемонии награждения.

Ранее Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам.

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