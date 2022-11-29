UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стала відомо героїчна історія пораненого фаната "Динамо"

Фото: стала відомо героїчна історія пораненого фаната "Динамо" (колаж Styler)
Автор: Артем Горовенко

До повномасштабного вторгнення росії 23-річний киянин Леонід Лосєв навчався на менеджера та працював, а у вільний час - відвідував фанатський сектор на матчах київського "Динамо".

Про це повідомляється на сайті "Динамо".

Початок великої війни хлопець зустрів, несучи прикордонну службу в Чернігівській області та разом із побратимами захищав Чернігів.

Леонід був переведений на донецький напрям, де чотири тижні тому отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому довелося ампутувати праву ногу, після чого була необхідна складна та тривала реабілітація, однак стан хлопця лише погіршувався.

Київське "Динамо", дізнавшись про поранення свого вболівальника, вислало за ним із Києва реанімобіль, який доправив Леоніда з дніпровського госпіталя до однієї зі столичних лікарень.

У Києві боєць переніс вісім важких і болючих операцій, однак не втрачає оптимістичного настрою та з нетерпінням очікує на початок процедури виготовлення протеза та адаптації до нього.

Леонід мріє повернутися до гри в футбол, яким займався в дитинстві, а також до ще одного свого хобі - автоспорту.

На сайті "Динамо" зазначається, що керівництво клубу взяло на себе опіку над бійцем - президент клубу Ігор Суркіс особисто контролює процес реабілітації та допоможе з організацією поїздки родини до Німеччини для проведення протезування за найсучаснішими технологіями.

Днями до Леоніда навіть завітали футболісти "Динамо" - Сергій Сидорчук, Денис Попов і Владислав Кабаєв, які поспілкувалися з хлопцем, розпитали про ситуацію на передовій і передали йому та бійцям, які лікуються поруч із Леонідом, слова вдячності за їхній подвиг, шани та підтримки від всієї команди.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоВторгнення Росії до України