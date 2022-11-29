Стала известна героическая история раненого фаната "Динамо"

Начало большой войны молодой человек встретил, неся пограничную службу в Черниговской области и вместе с побратимами защищал Чернигов.

Леонид был переведен на донецкое направление, где четыре недели назад получил тяжелое ранение в результате вражеских минометных обстрелов. Ему пришлось ампутировать правую ногу, после чего была необходима сложная и длительная реабилитация, однако состояние парня только ухудшалось.

Киевское "Динамо", узнав о ранении своего болельщика, выслало за ним из Киева реанимобиль, который доставил Леонида из днепровского госпиталя в одну из столичных больниц.

В Киеве боец перенес восемь тяжелых и болезненных операций, однако не теряет оптимистического настроения и с нетерпением ожидает начала процедуры изготовления протеза и адаптации к нему.

Леонид мечтает вернуться к игре в футбол, которым занимался в детстве, а также еще к одному своему хобби - автоспорту.

На сайте "Динамо" отмечается, что руководство клуба взяло на себя опеку над бойцом - президент клуба Игорь Суркис лично контролирует процесс реабилитации и поможет с организацией поездки семьи в Германию для проведения протезирования по современным технологиям.

На днях Леонида даже посетили футболисты "Динамо" - Сергей Сидорчук, Денис Попов и Владислав Кабаев, которые пообщались с парнем, расспросили о ситуации на передовой и передали ему и лечащимся рядом с Леонидом бойцам слова благодарности за их подвиг, уважение и поддержку. от всей команды.