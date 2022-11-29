RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стала известна героическая история раненого фаната "Динамо"

Фото: стала известна героическая история раненого фаната "Динамо" (коллаж Styler)
Автор: Артем Горовенко

До полномасштабного вторжения россии 23-летний киевлянин Леонид Лосев учился на менеджера и работал, а в свободное время посещал фанатский сектор на матчах киевского "Динамо".

Об этом сообщается на сайте "Динамо".

Начало большой войны молодой человек встретил, неся пограничную службу в Черниговской области и вместе с побратимами защищал Чернигов.

Леонид был переведен на донецкое направление, где четыре недели назад получил тяжелое ранение в результате вражеских минометных обстрелов. Ему пришлось ампутировать правую ногу, после чего была необходима сложная и длительная реабилитация, однако состояние парня только ухудшалось.

Киевское "Динамо", узнав о ранении своего болельщика, выслало за ним из Киева реанимобиль, который доставил Леонида из днепровского госпиталя в одну из столичных больниц.

В Киеве боец перенес восемь тяжелых и болезненных операций, однако не теряет оптимистического настроения и с нетерпением ожидает начала процедуры изготовления протеза и адаптации к нему.

Леонид мечтает вернуться к игре в футбол, которым занимался в детстве, а также еще к одному своему хобби - автоспорту.

На сайте "Динамо" отмечается, что руководство клуба взяло на себя опеку над бойцом - президент клуба Игорь Суркис лично контролирует процесс реабилитации и поможет с организацией поездки семьи в Германию для проведения протезирования по современным технологиям.

На днях Леонида даже посетили футболисты "Динамо" - Сергей Сидорчук, Денис Попов и Владислав Кабаев, которые пообщались с парнем, расспросили о ситуации на передовой и передали ему и лечащимся рядом с Леонидом бойцам слова благодарности за их подвиг, уважение и поддержку. от всей команды.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоВторжение России в Украину