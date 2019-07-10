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Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

STYLERПерсоны    10.07.2019 - 12:58
Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Instagram, опубликовав голую женщину

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором полностью голая женщина стоит на голове. Откровенная фотография сделана на берегу реки, название которой остается неизвестной.

Провокационную и горячую фотографию украинская певица, которая гастролирует преимущественно по России, подписала по-английски: "To strike a pose" (рус. Стала в позу).

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Светлана Лобода показала голое фото (instagram.com/lobodaofficial)

Также Лобода пообещала, что станет на голову во время концерта в Нижнем Новгороде.

Фото, опубликованное звездой, вызвало настоящий фурор в социальных сетях. Большинство подписчиков звезды уверены, что на фото изображена именно их любимица. Именно поэтому юзеры восхваляют и восхищаются красотой тела Лободы.

"Света! Это не реально! Нереально красиво!.. А есть фото с другой стороны?" - поинтересовался фотограф Владимир Широков.

"Браво", - лаконично прокомментировал продюсер Табриз Шахиди.

"Ассоль пошла на крайние меры, но алые паруса так и не появились!" - пошутил еще один юзер. ️

"Прекрасно! Эстетично и совсем не пошло", - добавил еще один пользователь.

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Скриншот комментариев

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Скриншот комментариев

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Скриншот комментариев

Но среди подписчиков Лободы есть большое количество тех, кто не верит в то, что на снимке - Светлана Лобода.

  • Скорее всего, это не она, так как пучок волос на фото меньше, чем волос у Лободы.
  • У Лободы на пояснице тату.
  • Это не Светик, но все равно - огонь!
  • Как же наш народ легко спровоцировать, Света...
  • Я подумала, это Волочкова опять выпендривается :)

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Скриншот комментариев

Стала в позу: Лобода взорвала сеть полностью голым фото

Скриншот комментариев

Как удалось узнать Styler, на фото - Nude Yoga Girl. Это модель, фотограф, художник и йог, которая фотографируется обнаженной в разных позах на фоне разнообразных пейзажей. Она анонимная, но имеет 919 тысяч подписчиков в Instagram.

 

Nude Yoga Girl (фото: instagram.com/nude_yogagirl)

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.

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