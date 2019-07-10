Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода спричинила ажіотаж в Instagram, опублікувавши голу жінку

Світлана Лобода опублікувала в Instagram фото, на якому повністю гола жінка стоїть на голові. Відверта фотографія зроблена на березі річки, назва якої залишається невідомою.

Провокативну і гарячу світлину українська співачка, яка гастролює переважно по Росії, підписала англійською: "To strike a pose" (укр. Стала у позу).

Світлана Лобода показала голе фото (instagram.com/lobodaofficial)

Також Лобода пообіцяла, що стане на голову під час концерту у Нижньому Новгороді.

Фото, опубліковане Лободою, спричинило справжній фурор у соціальних мережах. Більшість підписників зірки впевнені, що на фото зображена саме їхня улюблениця. Саме тому юзери вихваляють і захоплюються красою тіла Лободи.

"Свєта! Це не реально! Нереально красиво!.. А є фото з іншого боку?" - поцікавився фотограф Володимир Широков.

"Браво", - лаконічно прокоментував продюсер Табріз Шахіді.

"Ассоль пішла на крайні заходи, але червоні вітрила так і не з'явилися!" - пожартував ще один юзер. ️

"Прекрасно! Эстетично и совсем не пошло", - додав ще один користувач.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Але серед підписників Лободи є велика кількість тих, хто не вірить у те, що на знімку - Світлана Лобода.

Швидше за все, це не вона, так як пучок волосся на фото менший, ніж волосся у Лободи.

У Лободи на попереку тату.

Це не Свєтік, але поза - вогонь!

Як же наш народ легко спровокувати, Свєта ...

Я подумала, це Волочкова знову викаблучується :)

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Як вдалося дізнатися Styler, на фото - Nude Yoga Girl. Це модель, фотограф, художник і йог, яка фотографується оголеною у різних позах на фоні різноманітних пейзажів. Вона анонімна, але має 919 тисяч підписників у Instagram.

Nude Yoga Girl (фото: instagram.com/nude_yogagirl)

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові.