Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Світлана Лобода спричинила ажіотаж в Instagram, опублікувавши голу жінку
Світлана Лобода опублікувала в Instagram фото, на якому повністю гола жінка стоїть на голові. Відверта фотографія зроблена на березі річки, назва якої залишається невідомою.
Провокативну і гарячу світлину українська співачка, яка гастролює переважно по Росії, підписала англійською: "To strike a pose" (укр. Стала у позу).
Світлана Лобода показала голе фото (instagram.com/lobodaofficial)
Також Лобода пообіцяла, що стане на голову під час концерту у Нижньому Новгороді.
Фото, опубліковане Лободою, спричинило справжній фурор у соціальних мережах. Більшість підписників зірки впевнені, що на фото зображена саме їхня улюблениця. Саме тому юзери вихваляють і захоплюються красою тіла Лободи.
"Свєта! Це не реально! Нереально красиво!.. А є фото з іншого боку?" - поцікавився фотограф Володимир Широков.
"Браво", - лаконічно прокоментував продюсер Табріз Шахіді.
"Ассоль пішла на крайні заходи, але червоні вітрила так і не з'явилися!" - пожартував ще один юзер. ️
"Прекрасно! Эстетично и совсем не пошло", - додав ще один користувач.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Але серед підписників Лободи є велика кількість тих, хто не вірить у те, що на знімку - Світлана Лобода.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Як вдалося дізнатися Styler, на фото - Nude Yoga Girl. Це модель, фотограф, художник і йог, яка фотографується оголеною у різних позах на фоні різноманітних пейзажів. Вона анонімна, але має 919 тисяч підписників у Instagram.
Nude Yoga Girl (фото: instagram.com/nude_yogagirl)
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові.