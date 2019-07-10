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Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

STYLERПерсони    10.07.2019 - 12:58
Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода спричинила ажіотаж в Instagram, опублікувавши голу жінку

Світлана Лобода опублікувала в Instagram фото, на якому повністю гола жінка стоїть на голові. Відверта фотографія зроблена на березі річки, назва якої залишається невідомою.

Провокативну і гарячу світлину українська співачка, яка гастролює переважно по Росії, підписала англійською: "To strike a pose" (укр. Стала у позу).

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Світлана Лобода показала голе фото (instagram.com/lobodaofficial)

Також Лобода пообіцяла, що стане на голову під час концерту у Нижньому Новгороді.

Фото, опубліковане Лободою, спричинило справжній фурор у соціальних мережах. Більшість підписників зірки впевнені, що на фото зображена саме їхня улюблениця. Саме тому юзери вихваляють і захоплюються красою тіла Лободи.

"Свєта! Це не реально! Нереально красиво!.. А є фото з іншого боку?" - поцікавився фотограф Володимир Широков.

"Браво", - лаконічно прокоментував продюсер Табріз Шахіді.

"Ассоль пішла на крайні заходи, але червоні вітрила так і не з'явилися!" - пожартував ще один юзер. ️

"Прекрасно! Эстетично и совсем не пошло", - додав ще один користувач.

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Скриншот коментарів  

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Скриншот коментарів  

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Скриншот коментарів  

Але серед підписників Лободи є велика кількість тих, хто не вірить у те, що на знімку - Світлана Лобода.

  • Швидше за все, це не вона, так як пучок волосся на фото менший, ніж волосся у Лободи.
  • У Лободи на попереку тату.
  • Це не Свєтік, але поза - вогонь!
  • Як же наш народ легко спровокувати, Свєта ...
  • Я подумала, це Волочкова знову викаблучується :)

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Скриншот коментарів  

Стала у позу: Лобода підірвала мережу повністю голим фото

Скриншот коментарів  

Як вдалося дізнатися Styler, на фото - Nude Yoga Girl. Це модель, фотограф, художник і йог, яка фотографується оголеною у різних позах на фоні різноманітних пейзажів. Вона анонімна, але має 919 тисяч підписників у Instagram. 

 

Nude Yoga Girl (фото: instagram.com/nude_yogagirl)

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові.

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