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Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 10:32
Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таких откровений от Светланы Лободы поклонники не ожидали

 В последнее время Светлана Лобода все чаще стала посвящать своих фанатов в подробности личной жизни. Одна из самых скрытных звезд практически не публикует снимки своих возлюбленных, поэтому фанатам остается только гадать, с кем крутит романы звезда.

 Кроме того, еще один секрет — как выглядит младшая дочь певицы — Тильда, которую Светлана тщательно скрывает от публики. Однако, недавно поп-дива поделилась одним снимком, на котором указала на важного в ее жизни мужчину — своего отца, она трогательно поздравила его с днем рождения и призналась, что любит его.

Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчинеФото: Светлана Лобода с отцом (instagram.com/lobodaofficial)

 "Папулечка, сил тебе , здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя", - подписала кадр с отцом певица.

 Подписчики поблагодарили звезду за приоткрытую тайну личной жизни, и отметили, что знаменитость поразительно схожа с папой, особенно глаза.

  • С Днём Рождения Вашего папу - важного и родного мужчину, здоровья и ещё раз здоровья!
  • А то везде видим маму, а вот и Папа, крепкого здоровья 
  • Какие милые, с днем рождения папу 
  • Здоровья и долгих лет жизни
  • Как же вы похожи
  • А глаза то папины, у Светика
  • С днём рождения!
  • Красивые 
  • Вы очень похожи
  • Лучшие!
  • Сразу видно - отэц.
 

Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчинеФото: Светлана Лобода с дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду. Звезда не публиковала фото дочери, но в день семьи сделала исключение. 

 Кроме того, Светлана Лобода выставила откровенное фото, на котором соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье. Поклонники оценили такой "жаркий" образ.
 А еще Светлана Лобода засветила шикарный пресс, молодая мама внимательно следит за своей фигурой и демонстрирует свои успехи в коротких нарядах.

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