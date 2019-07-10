Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таких откровений от Светланы Лободы поклонники не ожидали

В последнее время Светлана Лобода все чаще стала посвящать своих фанатов в подробности личной жизни. Одна из самых скрытных звезд практически не публикует снимки своих возлюбленных, поэтому фанатам остается только гадать, с кем крутит романы звезда.

Кроме того, еще один секрет — как выглядит младшая дочь певицы — Тильда, которую Светлана тщательно скрывает от публики. Однако, недавно поп-дива поделилась одним снимком, на котором указала на важного в ее жизни мужчину — своего отца, она трогательно поздравила его с днем рождения и призналась, что любит его.

Фото: Светлана Лобода с отцом (instagram.com/lobodaofficial)

"Папулечка, сил тебе , здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя", - подписала кадр с отцом певица.

Подписчики поблагодарили звезду за приоткрытую тайну личной жизни, и отметили, что знаменитость поразительно схожа с папой, особенно глаза.

С Днём Рождения Вашего папу - важного и родного мужчину, здоровья и ещё раз здоровья!

А то везде видим маму, а вот и Папа, крепкого здоровья

Какие милые, с днем рождения папу

Здоровья и долгих лет жизни

Как же вы похожи

А глаза то папины, у Светика

С днём рождения!

Красивые

Вы очень похожи

Лучшие!

Сразу видно - отэц.

Фото: Светлана Лобода с дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду. Звезда не публиковала фото дочери, но в день семьи сделала исключение.

Кроме того, Светлана Лобода выставила откровенное фото, на котором соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье. Поклонники оценили такой "жаркий" образ.

А еще Светлана Лобода засветила шикарный пресс, молодая мама внимательно следит за своей фигурой и демонстрирует свои успехи в коротких нарядах.