Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине

Таких откровений от Светланы Лободы поклонники не ожидали
В последнее время Светлана Лобода все чаще стала посвящать своих фанатов в подробности личной жизни. Одна из самых скрытных звезд практически не публикует снимки своих возлюбленных, поэтому фанатам остается только гадать, с кем крутит романы звезда.
Кроме того, еще один секрет — как выглядит младшая дочь певицы — Тильда, которую Светлана тщательно скрывает от публики. Однако, недавно поп-дива поделилась одним снимком, на котором указала на важного в ее жизни мужчину — своего отца, она трогательно поздравила его с днем рождения и призналась, что любит его.
Фото: Светлана Лобода с отцом (instagram.com/lobodaofficial)
"Папулечка, сил тебе , здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя", - подписала кадр с отцом певица.
Подписчики поблагодарили звезду за приоткрытую тайну личной жизни, и отметили, что знаменитость поразительно схожа с папой, особенно глаза.
Фото: Светлана Лобода с дочками (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду. Звезда не публиковала фото дочери, но в день семьи сделала исключение.
Кроме того, Светлана Лобода выставила откровенное фото, на котором соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье. Поклонники оценили такой "жаркий" образ.
А еще Светлана Лобода засветила шикарный пресс, молодая мама внимательно следит за своей фигурой и демонстрирует свои успехи в коротких нарядах.