Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки

На конкурсе красоты Мисс Вселенная 2021, который проходил в Израиле, победила 21-летняя модель из Индии Харнааз Сандху.
Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.
Девушке из Индии 21 год. На родине ее знают, как модель и актрису. Она решила посвятить свою жизнь активной борьбе с изменениями климата.
Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.
В тройку Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.
Всего за титул Мисс Вселенной боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях.
Как мы ранее писали, что известно о платье Анны Неплях, которое называют "вышитым кодом Украины".