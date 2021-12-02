Мисс Вселенная 2021: что известно о платье Анны Неплях, которое называют "вышитым кодом Украины"

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях отправилась на финал мирового конкурса красоты "Мисс Вселенная"-2021 в Израиль, где в ночь с 12 на 13 декабря огласят имя новой победительницы. 27-летняя модель из Днепра уже презентовала свой уникальный национальный костюм под названием "Вышитый код Украины", который поразил и заинтересовал украинцев.

Что же известно о дизайнерском наряде, и какая история его создания - читайте в материале ниже.

Украинская модель на конкурс увезла с собой 7 чемоданов общим весом более 100 кг...

Модель Анна Неплях представит Украину на финале конкурса "Мисс Вселенная"-2021, который пройдет в Израиль (фото: instagram.com/neplyah)

...при этом 15 кило из всего гардероба - как раз это самое платье.

Украинской красавице Анне Неплях будет в чем блистать на главном конкурсе (фото: instagram.com/neplyah)

Как создавали уникальное платье "Вышитый код Украины"

Автором национального костюма стала дизайнер украинского бренда "Rada.ethno" Наталья Шевчук, а на создание платья ее вдохновила красота вышивки. Ее разнообразие, богатство и уникальность для каждого региона она решила отобразить в одном образе.

Дизайнер отметила, что у каждого народа есть свой уникальный код, который присутствует в простых вещах: традициях, песнях, сказках, в одежде. В Украине же особое место занимает традиционная вышивка.

"В зависимости от исторического региона Украины орнаменты вышивок отличаются деталями, цветом и собственной уникальной техникой вышивки", - говорит Шевчук.

Анна Неплях в национальном костюме "Вышитый код Украины"(фото: instagram.com/neplyah)

Так, в процессе вышивания мастерицы закладывают в свое изделие не только красоту, но и тонкое духовное символьное содержание, знаки своего рода, обратила внимание дизайнер.

"В древности чаще всего вышивками украшали одежду и рушники. Их тщательно хранили и передавали потомкам. Вышивка действительно отличает наш народ, она - это наше личное и святое. Для украинцев вышивание - это процесс духовного роста и подъема", - высказалась она о костюме.

Что символизирует каждая деталь национального костюма

По количеству регионов Украины, для украшения каркасной юбки костюма использовали 25 пяльцев с вышивками. И каждая вышивка - уникальная, так как соответствует традиционным орнаментам регионов и представляет разнообразие вышитого искусства Украины.

Корсет костюма сплели из натуральной лозы, а фактура стала данью распространенному в нашей стране искусству лозоплетения.

Наплечная конструкция костюма создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует рушник в процессе вышивания. А цветы на наплечной конструкции были подобраны именно те, что используются в создании традиционных украинских венков.

Создатели национального костюма "Вышитый код Украины" вложили особый смысл в каждую деталь наряда (фото: instagram.com/neplyah)

Отметим, что над созданием всех элементов национального костюма "Вышитый код Украины" работали более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а даже мастер по металлу.

Общий вес костюма составляет чуть более 15 килограмм.

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях отправилась за короной на финал конкурса (фото: instagram.com/neplyah)

Добавим, что кроме этого уникального платья Анна Неплях на конкурсе в израильском городе Эйлат также будет блистать в нарядах от украинского дизайнера KEL by Elena Kondratova и вечернем платье от дубайского дизайнера Ryan Pacioles (Atelier Zuhra).

Когда держать кулачки за украинку на конкурсе

Всего в нынешнем конкурсе "Мисс Вселенная" примут участие красавицы из 80 стран.

Финал конкурса будут транслироваться во всем мире в ночь с 12 на 13 декабря (в 02:00 по киевскому времени).

Именно тогда Мисс Вселенная-2020 мексиканка Адриана Меза передаст корону своей преемнице.

27-летняя модель Анна Неплях из Днепра, Мисс Украина Вселенная 2021 (фото: instagram.com/neplyah)