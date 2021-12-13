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Стала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуні

Автор: Людмила Жукова

На конкурсі краси Міс Всесвіт 2021, який проходив в Ізраїлі, перемогла 21-річна модель з Індії Харнааз Сандху.

Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Що відомо про переможницю

Дівчині з Індії 21 рік. На батьківщині її знають, як модель і актрису. Вона вирішила присвятити своє життя активній боротьбі зі змінами клімату.

Корону нової Міс Всесвіту передала переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.

У трійку Miss Universe також увійшли конкурсантки Парагваю - Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване.

Всього за титул Міс Всесвіту боролися 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Анна Неплях.

Фотографії переможниці з Індії

Міс Всесвіт стала Харнааз Сандху (Getty Images)

Як ми раніше писали, що відомо про сукню Анни Неплях, яку називають "вишитим кодом України".

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