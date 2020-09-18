Стала известна дата выхода эпохального сериала "Сага": он о жизни почти каждого из нас

5 октября в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера первой серии эпохальной 12-серийной картины "Сага" режиссера Дмитрия Лактионова.

О чем сериал "Сага"

В сериале "Сага" покажут выдающиеся события украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, выдержать экзамен по верности стране и своей семье.

"Сага" касается жизни практически каждого украинца. Актеры приходили на площадку и говорили, что многое совпадает с жизнью их семей. Этот сериал - драма, состоящая из событий, которые пережили герои вместе с Киевом и страной в целом: Первая и Вторая мировые войны, оккупация, Чернобыль, события времен Независимости", - рассказывает Лактионов.

Трейлер сериала "Сага"

Актерский состав сериала "Сага"

Сериал "Сага" - это уникальная кинолента 21 века, в которой снялось 300 украинских актеров, для образов которых было создано более 500 уникальных костюмов. Самому молодому актеру было полгода.

Одну из главных ролей картины сыграла Герой Украины, актриса Ада Роговцева. Ее героиня, Богдана, переживет девочкой голодомор, будет спасать людей во время Второй мировой войны и встречать независимую Украину. Роговцева сыграла Богдану в возрасте 68-97 лет и призвала зрителей узнать больше о своей семье. А вот роль Богданы с 17 до 39 лет играла талантливая актриса Лилия Цвеликова.

"Я очень много расспрашивала об этом периоде в своей семье. Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызвало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить в тот непростой период", - рассказывает Лилия.

Брата Богданы, будущего НКВДешника Александра, сыграл популярный актер Григорий Бакланов.

"Если бы у меня была возможность выбрать любого из героев, я бы, наверное, выбрал все равно Александра. Есть у меня с ним общая тяга к упорядочению всего. И эта тяга может быть губительной: ты сам себя замуровываешь в границах, социальных, бытовых, каких угодно, которые потом очень болезненно разрушаются. Каждый поступок моего героя является очень крутым поворотом", - признается Бакланов.

Жену Александра в более старшем возрасте сыграла Народная артистка Украины Ольга Сумская. Именно она не побоялась бросить супруга-НКВДшника с единственной дочерью и бежать в Париж.

"Я переживала, потому что режиссер "Саги" попросил, чтобы я играла очень эмоционально. И когда я встретилась на площадке с актрисой Дашей Легейдой, которая играет мою дочь, все сложилось. И пошли слезы, настроение, ведь фактически моя героиня переживает расставание с дочерью - то, в каком состоянии я фактически нахожусь. За что душа цепляется, ассоциации, воспоминания. Моя старшая дочь Антонина сегодня далеко от меня, поэтому я ассоциирую, возможно, с этим. Хочется чаще ее видеть", - говорит Сумская.

Также в сериале можно будет увидеть других выдающихся украинских актеров, среди которых Наталка Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский, Алина Коваленко, Владимир Миняйло, Александр Соколов, Андрей Мостренко и многие другие.

Актеры из сериала "Сага"

Где снимали "Сагу"?

Съемки картины проходили более чем на 70 уникальных локациях. Сериал снимался в Киеве и в живописных окрестностях вокруг. Здесь создателям удалось воспроизвести события, которые происходили в Луганске, Харькове, Львове, Одессе, Трускавце. Среди локаций не только исторические улицы столицы, но и квартиры-музеи, Дом писателя, Оперный театр, Октябрьский дворец, Музей национальной архитектуры и быта Пирогово, Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, усадьба Уваровых, Владимирская горка, научно-исследовательские институты и другие.

Музыка в сериале "Сага"

Саундтрек к сериалу записала известная украинская певица ALYOSHA, которая в третий раз стала мамой в августе.

“Содержание сериала "Сага" изрядно резонирует со смыслом, что я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия", - прокомментировала артистка.

ALYOSHA выпустила саундтрек к сериалу "Сага"

Напомним, недавно вышли первые серии украинского сериала "И будут люди".