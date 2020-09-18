Стала відома дата виходу епохального серіалу "Сага": він про життя майже кожного з нас

5 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра першої серії епохальної 12-серійної картини "Сага" режисера Дмитра Лактіонова.

Про що серіал "Сага"

У серіалі "Сага" покажуть найвизначніші події української історії ХХ століття крізь призму життя звичайної родини Козаків. Героїв не оминуть трагедії воєн, революцій, Голодомору, сталінських репресій, окупації Києва 1941-го року, Чорнобиля, розпаду СРСР, проголошення Незалежності та Євромайдану. Козаки повинні пройти випробування не тільки історією, а і почуттями, витримати іспит з вірності країні та власній родині.

"Сага" стосується життя практично кожного українця. Актори приходили на майданчик і говорили, що багато збігається з життям їхніх сімей. Цей серіал - драма, що складається з подій, які пережили герої разом з Києвом і країною в цілому: Перша та Друга світові війни, окупація, Чорнобиль, події часів Незалежності", - розповідає Лактіонов.

Трейлер серіалу "Сага"

Акторський склад серіалу "Сага"

Серіал "Сага" - це унікальна кінострічка 21 сторіччя, у якій знялося 300 українських акторів, для образів яких було створено понад 500 унікальних костюмів. Наймолодшому акторові було півроку.

Одну з головних ролей картини зіграла Герой України, актриса Ада Роговцева. Її героїня, Богдана, переживе дівчинкою голодомор, рятуватиме людей під час Другої світової війни та зустрічатиме незалежну Україну. Роговцева зіграла Богдану у віці 68-97 років і закликала глядачів дізнатися більше про свою родину. А ось роль Богдани з 17 до 39 років грала талановита акторка Лілія Цвелікова.

"Я дуже багато розпитувала про цей період у своєї родини. Коли почалася війна, моя прабабуся була маленькою. Вона розповідала, як вони різали хліб і ділили його на безліч маленьких частин, щоб якось протягнути до отримання наступних пайків. Все, що тоді відбувалося, викликало у людей бажання зберегти свою сім'ю. Не здатися, а прийняти обставини і постаратися вижити в той непростий період", - розповідає Лілія.

Брата Богдани, майбутнього НКВДиста Олександра, зіграв популярний актор Григорій Бакланов.

"Якби у мене була можливість вибрати будь-якого з героїв, я б, напевно, вибрав все одно Олександра. Є у мене з ним загальна тяга до впорядкування всього. І ця тяга може бути згубною: ти сам себе замуровуєш в межах, соціальних, побутових, яких завгодно, які потім дуже болісно руйнуються. Кожен вчинок мого героя є дуже крутим поворотом", - зізнається Бакланов.

Дружину Олександра у більш старшому віці зіграла Народна артистка України Ольга Сумська. Саме вона не побоялась кинути чоловіка-НКВДиста і єдину доньку і втекти до Парижа.

"Я переживала, бо режисер "Саги" попросив, щоб я грала дуже емоційно. І коли я зустрілася на майданчику з актрисою Дашею Легейдою, що грає мою доньку, все склалося. І пішли сльози, настрій, адже фактично моя героїня переживає розставання з донькою - те, в якому стані я фактично перебуваю. За що душа чіпляється, асоціації, спогади. Моя старша донька Антоніна сьогодні далеко від мене, тому я асоціюю, можливо, з цим. Хочеться частіше її бачити", - говорить Сумська.

Також у серіалі можна буде побачити інших українських видатних акторів, серед яких Наталка Денисенко, Ігор Пазич, Яків Кучеревський, Аліна Коваленко, Володимир Міняйло, Олександр Соколов, Андрій Мостренко та багато інших.

Актори з серіалу "Сага"

Де знімали "Сагу"?

Зйомки картини проходили більш ніж на 70 унікальних локаціях. Серіал знімався у Києві та у мальовничих околицях поряд. Тут творцям вдалося відтворити події, які відбувались у Луганську, Харкові, Львові, Одесі, Трускавці. Серед локацій не тільки історичні вулиці столиці, а і квартири-музеї, Дім письменника, Оперний театр, Жовтневий палац, Музей національної архітектури та побуту Пирогово, музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, садиба Уварових, Володимирська гірка, науково-дослідницькі інститути та інші.

Музика у серіалі "Сага"

Саундтрек до серіалу записала відома українська співачка ALYOSHA, яка втретє стала мамою у серпні.

“Зміст серіалу "Сага" неабияк резонує із сенсом, що я вклала в трек. Пісня за емоціями, глибиною та розумінням в унісон супроводжує сюжетну лінію серіалу. Пам’ятайте, наше життя залежить від кожною думки, кожного слова, кожної дії. І вони мають свої наслідки", - прокоментувала артистка.

ALYOSHA випустила саундтрек до серіалу "Сага"

Нагадаємо, нещодавно вийшли перші серії українського серіалу "І будуть люди".