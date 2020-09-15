И будут люди: первые серии эпического сериала можно смотреть онлайн

Кадр из сериала "И будут люди"

На СТБ вышли первые серии долгожданного украинского сериала "И будут люди"

Вышли 1 и 2 серии исторической саги И будут люди на СТБ. Долгожданный сериал стартовал на канале 14 сентября. Первые эпизоды 12-серийной экранизации романа-трилогии Анатолия Димарова, что рассказывает о судьбах незаурядных людей, которые жили на рубеже самых острых и самых драматических событий в истории Украины, можно смотреть онлайн.

1 серия "И будут люди"

1901 год. Зажиточный крестьянин-вдовец Свирид Ивасюта привозит домой новую жену Елену, на тридцать лет моложе него. Девушка - сирота, его единственное богатство - красота. О неравном браке судачат соседи. Но больше всего переживает сын Свирида Оксен, ведь парень - почти ровесник молодой мачехи. С приближением жатвы Свирид берет к работе наемника Василия Ганжу, с которым у Оксена давняя вражда. Между Ганжей и Еленой мгновенно вспыхивает страсть. Проходит год. Елена рожает девочку Олесю. Однажды Свирид просыпается среди ночи и не находит рядом ни жены, ни ребенка. Исчез и наемник Ганжа. Свирид понимает, что они сбежали, и вместе с сыном отправляется за ними. Отец и сын догоняют беглецов. Свирид замыкает Елену в сарае, а Ганжу вывозит на берег реки и жестоко калечит. Вернувшись к жене, он спрашивает у нее только одно: чья дочь Олеся - его или Ганжи. Не дождавшись ответа, он теряет контроль и убивает жену. В это время во дворе появляется Ганжа и поджигает хату Свирида. Прибывают жандармы. Обоих мужчин арестовывают. Свирид получает четырнадцать лет каторги, Ганжа - семь. Оксен остается один среди сожженного хозяйства с маленькой Олесей на руках. Проходят годы...

1 серия сериала "И будут люди"

2 серия "И будут люди"

Юная Таня Светличная воспитывается в семье священника. По семейной традиции, она учится в Полтавском епархиальном училище, которое окончила ее старшая сестра Зина. Вернувшись домой в Хороловку на каникулы, она встречает студента-медика Олега Мирославского, и они влюбляются друг в друга. Родители же считают Олега плохой парой для Тани. События 1917-1918 годов меняют жизнь героев. Епархиальное училище закрывают. Старший брат Тани Федор присоединяется к большевикам и воюет на их стороне. Большевистские гонения на церковь подрывают и без того слабое здоровье отца Тани. На смертном одре он требует от дочери забыть об Олеге и соединить судьбу с богатым хозяином Оксеном Ивасютой. Таня едва знакома с Оксеном и не любит его. В то же время для ее семьи такой брак был бы спасением от нищеты. Таня отвечает отказом - она любит Олега. В это время папа Олега - местный врач - погибает от рук красноармейцев-мародеров. Олег говорит Тане, что готов с ней жениться... но позже. Сначала он должен отомстить "красным" за смерть своего отца. Олег идет воевать за УНР и не знает, когда вернется. Таня в отчаянии. После советов Зины и очередных домогательств своего смертельно больного отца она соглашается выйти замуж за Оксена. Вступая в брак с намного младшей женщиной, Оксен невольно повторяет судьбу своего отца Свирида...

2 серия сериала "И будут люди"

О чем сериал "И будут люди"

Каждый эпизод проекта посвящен разным героям и познакомит с их историями, жизненными убеждениями и сложным выбором.

События разворачиваются в начале XX века в одном селе Полтавской области. Впоследствии в жизни простых людей ворвется Первая мировая война, Украинская революция, приход советской власти, раскулачивание и Голодомор.

"Этот проект важен для нашего общества. Его герои - наши прадеды, которым довелось жить в лихие времена и столкнуться с одной из самых больших трагедий нашего прошлого", - говорит креативный продюсер сериала Олеся Лукьяненко.

Какими были украинцы и наше государство века назад, чем жили наши предки, как умели любить и за что боролись - узнаем в сериале "И будут люди".

С понедельника по четверг в 20:15 украинцам покажут сразу две серии подряд.

График выхода всех серий "И будут люди" (facebook.com/therewillbehumans)

Напомним, что впервые в истории Голливуд купил украинский фильм для показа в кино.