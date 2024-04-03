Стала на бік окупантів. Народну артистку України кинуть за грати на 10 років

Що відомо про Ружену Рубльову

Рубльова, що працювала в херсонському театрі та виступала на пропагандистських концертах на підтримку ворога, отримала відповідний вирок.

Артистка, будучи громадянкою України, свідомо долучилася до російської агресії, виступаючи на мітингу-концерті у Москві під час російського вторгнення на територію України. Під час виступу, супроводжуючи "хор військ національної гвардії Російської Федерації", вона виконала музичну композицію, яка містить слова "Здесь птицы не поют…".

Рубльова підтримувала проросійську позицію, яка проявилася у її участі у колабораційних заходах, виступах на підтримку анексії українських територій та очоленні російського театру у Генічеську.

На судовому засіданні свідок заявив, що тиску на працівників театру в окупованому Херсоні не було, а Рубльова була за проросійську позицію.

Біографія Рубльової

Рубльова Ружена закінчила Херсонське музичне училище за спеціальністю “хормейстер”. Надалі викладала музику.

З 1999 року Рубльова працювала артисткою-вокалісткою Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша.

У 2021 році указом Президента України Рубльовій надано звання “народна артистка України”. Також вона була керівницею первинної профспілкової організації Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

У 2022 році слідство встановило, що Рубльова брала участь у мітингу-концерті в Москві, присвяченому окупації частини України у супроводі хору національної гвардії РФ. Рубльова прославляла та виправдовувала дії Росії.

Цього ж року вона перейшла на бік Кремля. Рубльову призначили директором двох музичних шкіл в тоді ще окупованому Херсоні.

У 2023 році Ружені Рубльовій оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Ружена Рубльова (фото з соцмереж)