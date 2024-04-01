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У Києві затримали бізнесмена-колаборанта, який допомагав РФ будувати "зуби дракона"

Київ, Понеділок 01 квітня 2024 16:59
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У Києві затримали бізнесмена-колаборанта, який допомагав РФ будувати "зуби дракона" Архівне фото: У Києві затримали бізнесмена-колаборанта (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Києві затримали колаборанта, який допомагав росіянам будувати "зуби дракона" на окупованій території України. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Про кого йдеться

Фігурантом виявився власник кількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з окупантами.

За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь і цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті.

Насамперед ідеться про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як "зуби дракона".

Зрадник перебрався до Києва

Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Для цього він залишив там повний склад свого топменеджменту та налагодив із ними дистанційний режим комунікації.

Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі в Бердянську
"перереєстрували" підконтрольні місцеві підприємства за російським "законодавством".

У Києві затримали бізнесмена-колаборанта, який допомагав РФ будувати &quot;зуби дракона&quot;

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після цього вони почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього "податків".

Що йому загрожує

Під час обшуку у квартирі затриманого в Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом "здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, утвореними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора".

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нещодавні затримання колаборантів

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об'єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яка працювала в дитячому садочку і коригувала ракетні удари по Харкову.

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