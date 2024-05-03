Стаховський сказав, що не так із новим законом про мобілізацію

Стаховський відзначає, що те, що прибрали норму про демобілізацію, не є достатньо позитивно для тих, хто вже два роки обороняє Україну.

Він переконаний: всі українці готові захищати державу. Однак у цьому є проблема.

"Вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", - каже Сергій.

На його думку, рівень обізнаності у суспільстві зараз достатньо високий, а "рівень моральної якості певних структур, які відповідають за те, щоб країна рухалася, повинен змінитися".

"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - вважає Стаховський.

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