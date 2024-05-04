UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни

Хто з футболістів найбільше допоміг Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Перед початком служби в ЦСО "А" СБУ колишній тенісист Сергій Стаховський активно та ефективно займався волонтерством за кордоном. У колаборації з іншими відомим українськими спортсменами він збирав значні кошти для Сил оборони.

Хто допомагав найбільше Сергій Стаховський, розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

"Ми з Еліною Світоліною мали івент у Польщі. За приблизно чотири місяці ми зібрали достатньо значні кошти. Моєю основною частиною було зібрати та реалізувати гроші, а також доставка, за що я вдячний нашим футболістам", - пригадує Сергій.

За його словами, до допомоги долучилися Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Олександр Зубков та інші.

Сергій Стаховський разом з іншими спортсменами збирав допомогу Україні (фото: instagram.com/stako_s) 

"Коли була реальна потреба, вони достатньо швидко та оперативно надали фінансові можливості", - розповідає Стаховський.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ШевченкоСергій РебровСергей Стаховский