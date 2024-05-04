Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни

"Ми з Еліною Світоліною мали івент у Польщі. За приблизно чотири місяці ми зібрали достатньо значні кошти. Моєю основною частиною було зібрати та реалізувати гроші, а також доставка, за що я вдячний нашим футболістам", - пригадує Сергій.

За його словами, до допомоги долучилися Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Олександр Зубков та інші.

Сергій Стаховський разом з іншими спортсменами збирав допомогу Україні (фото: instagram.com/stako_s)

"Коли була реальна потреба, вони достатньо швидко та оперативно надали фінансові можливості", - розповідає Стаховський.