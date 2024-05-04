Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни

Перед початком служби в ЦСО "А" СБУ колишній тенісист Сергій Стаховський активно та ефективно займався волонтерством за кордоном. У колаборації з іншими відомим українськими спортсменами він збирав значні кошти для Сил оборони.
Хто допомагав найбільше Сергій Стаховський, розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
"Ми з Еліною Світоліною мали івент у Польщі. За приблизно чотири місяці ми зібрали достатньо значні кошти. Моєю основною частиною було зібрати та реалізувати гроші, а також доставка, за що я вдячний нашим футболістам", - пригадує Сергій.
За його словами, до допомоги долучилися Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Олександр Зубков та інші.
Сергій Стаховський разом з іншими спортсменами збирав допомогу Україні (фото: instagram.com/stako_s)
"Коли була реальна потреба, вони достатньо швидко та оперативно надали фінансові можливості", - розповідає Стаховський.
Раніше Сергій Стаховський пояснив, чому українським футболістам потрібно грати за кордоном.
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