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Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни

Україна, Субота 04 травня 2024 13:05
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Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни Хто з футболістів найбільше допоміг Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Перед початком служби в ЦСО "А" СБУ колишній тенісист Сергій Стаховський активно та ефективно займався волонтерством за кордоном. У колаборації з іншими відомим українськими спортсменами він збирав значні кошти для Сил оборони.

Хто допомагав найбільше Сергій Стаховський, розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

"Ми з Еліною Світоліною мали івент у Польщі. За приблизно чотири місяці ми зібрали достатньо значні кошти. Моєю основною частиною було зібрати та реалізувати гроші, а також доставка, за що я вдячний нашим футболістам", - пригадує Сергій.

За його словами, до допомоги долучилися Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Олександр Зубков та інші.

Стаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війниСтаховський назвав футболістів-легіонерів, які найбільше допомагали Україні на початку війни

Сергій Стаховський разом з іншими спортсменами збирав допомогу Україні (фото: instagram.com/stako_s)

"Коли була реальна потреба, вони достатньо швидко та оперативно надали фінансові можливості", - розповідає Стаховський.

Раніше Сергій Стаховський пояснив, чому українським футболістам потрібно грати за кордоном.

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Андрій Шевченко Сергій Ребров Сергей Стаховский
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