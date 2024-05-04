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Стаховский назвал футболистов-легионеров, которые больше всего помогали Украине в начале войны

Украина, Суббота 04 мая 2024 13:05
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Стаховский назвал футболистов-легионеров, которые больше всего помогали Украине в начале войны Кто из футболистов больше всего помог Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Перед началом службы в ЦСО "А" СБУ бывший теннисист Сергей Стаховский активно и эффективно занимался волонтерством за границей. В коллаборации с другими известными украинскими спортсменами он собирал значительные средства для Сил обороны.

Кто помогал больше всего Сергей Стаховский, рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).

"У нас с Элиной Свитолиной был ивент в Польше. За примерно четыре месяца мы собрали достаточно значительные средства. Моей основной частью было собрать и реализовать деньги, а также доставка, за что я благодарен нашим футболистам", - вспоминает Сергей.

По его словам, к помощи присоединились Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Виктор Коваленко, Александр Зубков и другие.

Стаховский назвал футболистов-легионеров, которые больше всего помогали Украине в начале войныСтаховский назвал футболистов-легионеров, которые больше всего помогали Украине в начале войны

Сергей Стаховский вместе с другими спортсменами собирал помощь Украине (фото: instagram.com/stako_s)

"Когда была реальная потребность, они достаточно быстро и оперативно предоставили финансовые возможности", - рассказывает Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский объяснил, почему украинским футболистам нужно играть за границей.

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