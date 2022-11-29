Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція

Варикоз - дуже поширене захворювання, яким частіше нездужають жінки. Він має кілька стадій - від найлегшої, коли можна все виправити корекцією, до найважчої - коли без хірургічного втручання не обійтися.
Про це розповіла терапевт Вікторія Кучеренко
За словами медикині, 8 із 10 пацієнтів мають симптоми захворювання вен, ризик зростає в декілька разів, якщо пацієнт - жінка. І стає ще вищим, якщо вона вагітна або приймає оральні контрацептиви.
Ці симптоми можуть з'являтися або посилюватися при довготривалому перебуванні у положенні сидячи або стоячи, в спеку, в передменструальний період, при прийомі гарячої ванни.
За словами лікарки, на початкових етапах захворювання піддається терапевтичному лікуванню, але якщо не звертати увагу, то стан прогресує і призводить до трофічних порушень з розвитком трофічних виразок.
Загальні принципи лікування:
Важливо! Лікування залежить від стадії!
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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