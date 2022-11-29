Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція

Хто в зоні ризику?

За словами медикині, 8 із 10 пацієнтів мають симптоми захворювання вен, ризик зростає в декілька разів, якщо пацієнт - жінка. І стає ще вищим, якщо вона вагітна або приймає оральні контрацептиви.

Які початкові симптоми розвитку хронічної хвороби вен?

Біль

Свербіж

Важкість

Нічні судоми

Відчуття набряку

Симптом неспокійних ніг (коли довго не можете заснути і постійно змінюєте позу для сну)

Парастезії (відчуття повзання мурашок)

Втомленість ніг

Відчуття пульсації

Ці симптоми можуть з'являтися або посилюватися при довготривалому перебуванні у положенні сидячи або стоячи, в спеку, в передменструальний період, при прийомі гарячої ванни.

Які фактори ризику?

Жіноча стать

Вагітність

Прийом оральних контрацептиві

Малорухомий спосіб життя

Обтяжена спадковість по хворобі вен

Надлишкова маса тіла та ожиріння

Похилий вік

Тромбоз глибоких вен в анамнезі

Довготривале перебування в стоячому або сидячому положенні

Коли і як лікувати

За словами лікарки, на початкових етапах захворювання піддається терапевтичному лікуванню, але якщо не звертати увагу, то стан прогресує і призводить до трофічних порушень з розвитком трофічних виразок.

Загальні принципи лікування:

Зміна способу життя

Консервативна та компресійна терапія

Склеротерапія, лазерна абляція, відкриті хірургічні операції

Важливо! Лікування залежить від стадії!

Які є стадії?

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko