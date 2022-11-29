UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція

Колаж РБК-Україна: Як треба лікувати варикоз
Автор: Світлана Мащенко

Варикоз - дуже поширене захворювання, яким частіше нездужають жінки. Він має кілька стадій - від найлегшої, коли можна все виправити корекцією, до найважчої - коли без хірургічного втручання не обійтися.

Про це розповіла терапевт Вікторія Кучеренко

Хто в зоні ризику?

За словами медикині, 8 із 10 пацієнтів мають симптоми захворювання вен, ризик зростає в декілька разів, якщо пацієнт - жінка. І стає ще вищим, якщо вона вагітна або приймає оральні контрацептиви.

Які початкові симптоми розвитку хронічної хвороби вен?

  • Біль
  • Свербіж
  • Важкість
  • Нічні судоми
  • Відчуття набряку
  • Симптом неспокійних ніг (коли довго не можете заснути і постійно змінюєте позу для сну)
  • Парастезії (відчуття повзання мурашок)
  • Втомленість ніг
  • Відчуття пульсації

Ці симптоми можуть з'являтися або посилюватися при довготривалому перебуванні у положенні сидячи або стоячи, в спеку, в передменструальний період, при прийомі гарячої ванни.

Які фактори ризику?

  • Жіноча стать
  • Вагітність
  • Прийом оральних контрацептиві
  • Малорухомий спосіб життя
  • Обтяжена спадковість по хворобі вен
  • Надлишкова маса тіла та ожиріння
  • Похилий вік
  • Тромбоз глибоких вен в анамнезі
  • Довготривале перебування в стоячому або сидячому положенні

Коли і як лікувати

За словами лікарки, на початкових етапах захворювання піддається терапевтичному лікуванню, але якщо не звертати увагу, то стан прогресує і призводить до трофічних порушень з розвитком трофічних виразок.

Загальні принципи лікування:

  • Зміна способу життя
  • Консервативна та компресійна терапія
  • Склеротерапія, лазерна абляція, відкриті хірургічні операції

Важливо! Лікування залежить від стадії!

Які є стадії?

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko

Раніше ми писали, чим насправді загрожує варикоз.

Також читайте про основні правила профілактики варикозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
варикозврачи