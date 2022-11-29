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Стадии варикоза: когда можно пролечить, а когда необходима операция

Коллаж РБК-Украина: Как нужно лечить варикоз
Автор: Светлана Мащенко

Варикоз – очень распространенное заболевание, которым чаще болеют женщины. Он имеет несколько стадий – от самой легкой, когда можно все исправить коррекцией, до самой тяжелой – когда без хирургического вмешательства не обойтись.

Об этом рассказала терапевт Виктория Кучеренко.

Кто в зоне риска?

По словам медика, 8 из 10 пациентов имеют симптомы заболевания вен, риск возрастает в несколько раз, если пациент – женщина. И становится еще выше, если она беременна или принимает оральные контрацептивы.

Какие начальные симптомы развития хронической болезни вен?

  • Боль
  • Зуд
  • Тяжесть
  • Ночные судороги
  • Ощущение отека
  • Симптом беспокойных ног (когда долго не можете заснуть и постоянно меняете позу для сна)
  • Парастезии (ощущение ползания "муравьев")
  • Усталость ног
  • Чувство пульсации

Эти симптомы могут появляться или усиливаться при длительном пребывании в положении сидя или стоя, в жару, в предменструальный период, при приеме горячей ванны.

Какие факторы риска?

  • Женский пол
  • Беременность
  • Прием оральных контрацептивов
  • Малоподвижный образ жизни
  • Отягощенная наследственность по болезни вен
  • Избыточная масса тела и ожирение
  • Пожилой возраст
  • Тромбоз глубоких вен в анамнезе
  • Длительное пребывание в стоящем или сидячем положении

Когда и как лечить

По словам врача, на начальных этапах заболевание подвергается терапевтическому лечению, но если не обращать внимания, то состояние прогрессирует и приводит к трофическим нарушениям с развитием трофических язв.

Общие принципы лечения:

  • Изменение образа жизни
  • Консервативная и компрессионная терапия
  • Склеротерапия, лазерная абляция, открытые хирургические операции

Важно! Лечение зависит от стадии!

Какие есть стадии?

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko

Раньше мы писали, чем на самом деле грозит варикоз.

Также читайте об основных правилах профилактики варикоза.

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