Стадии варикоза: когда можно пролечить, а когда необходима операция

Варикоз – очень распространенное заболевание, которым чаще болеют женщины. Он имеет несколько стадий – от самой легкой, когда можно все исправить коррекцией, до самой тяжелой – когда без хирургического вмешательства не обойтись.
Об этом рассказала терапевт Виктория Кучеренко.
По словам медика, 8 из 10 пациентов имеют симптомы заболевания вен, риск возрастает в несколько раз, если пациент – женщина. И становится еще выше, если она беременна или принимает оральные контрацептивы.
Эти симптомы могут появляться или усиливаться при длительном пребывании в положении сидя или стоя, в жару, в предменструальный период, при приеме горячей ванны.
По словам врача, на начальных этапах заболевание подвергается терапевтическому лечению, но если не обращать внимания, то состояние прогрессирует и приводит к трофическим нарушениям с развитием трофических язв.
Общие принципы лечения:
Важно! Лечение зависит от стадии!
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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