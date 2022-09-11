Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз
Варикозное расширение вен - нередкая проблема, которую некоторые считают косметическим недостатком. Но проблема на самом деле серьезнее.
О причинах, симптомах, последствиях варикоза рассказала врач-паталогоанатом из Львова Виктория Пьец.
Почему возникает варикоз?
Чаще всего варикоз возникает на ногах. Связано это с тем, что кровь по венам ног движется снизу вверх, преодолевая силу тяжести. Внутри вен существует система клапанов, что помогает кровяному руслу двигаться к сердцу и не возвращаться "назад", вызывая растяжение или скручивание вен.
Если система венозных клапанов повреждается, венозные стенки истончаются - тогда происходит развитие варикозной болезни.
Важно! Варикозное расширение может быть не только вен нижних конечностей, но и любых вен, даже семенного канатика (варикоцелле) или вен малого таза.
Причины заболевания:
- наследственный фактор (строение стенки сосудов),
- беременность - не у всех возникает варикоз, но изменение гормонального фона и снижение тонуса сосудов могут способствовать появлению варикоза,
- спортивные перегрузки - чрезмерные физические нагрузки особенно на нижние конечности, могут повысить давление в венах,
- "сидячая работа" - офисные работники, учителя в зоне риска развития варикоза из-за длительного стояния или сидения,
- ожирение,
- менопауза,
- длительное ношение обуви на высоких каблуках и тесной обуви или одежды.
Фото: Здоровые сосуды и варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)
Чем опасен варикоз?
Варикоз опасен из-за образования тромбов.
"Из-за нарушения оттока крови вследствие застоя крови, утончение стенки и повреждения клапанов возможно образование тромбов. Тромбы могут оторваться и с течением крови попасть в легочную артерию - будем иметь тромбоэмболию и возможную смерть", - предупредила медик.
Или же тромб "обтурирует" просвет сосуда и следствие - ишемия конечности, некроз и ампутация.
Симптомы варикоза:
- тяжесть,
- ощущение усталости ног,
- видимые сосудистые звездочки,
- увеличение вен,
- узелки на венах,
- похолодание конечностей,
- боль.
Профилактика болезни
- Делайте перерыв при длительном сидении.
- Носите удобную обувь.
- Минимум 10000 шагов ежедневно.
- Употребляйте достаточное количество воды.
- Делайте контрастный душ.
- Обращайтесь к флебологу при необходимости.
Как лечить варикозное расширение вен?
Врач рекомендует обращаться к флебологу для назначения соответствующего лечения (обычно хирургического), не заниматься самолечением и не запускать болезнь.
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