Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз

Варикозное расширение вен - нередкая проблема, которую некоторые считают косметическим недостатком. Но проблема на самом деле серьезнее.

Почему возникает варикоз?

Чаще всего варикоз возникает на ногах. Связано это с тем, что кровь по венам ног движется снизу вверх, преодолевая силу тяжести. Внутри вен существует система клапанов, что помогает кровяному руслу двигаться к сердцу и не возвращаться "назад", вызывая растяжение или скручивание вен.

Если система венозных клапанов повреждается, венозные стенки истончаются - тогда происходит развитие варикозной болезни.

Важно! Варикозное расширение может быть не только вен нижних конечностей, но и любых вен, даже семенного канатика (варикоцелле) или вен малого таза.

Причины заболевания:

наследственный фактор (строение стенки сосудов),

беременность - не у всех возникает варикоз, но изменение гормонального фона и снижение тонуса сосудов могут способствовать появлению варикоза,

спортивные перегрузки - чрезмерные физические нагрузки особенно на нижние конечности, могут повысить давление в венах,

"сидячая работа" - офисные работники, учителя в зоне риска развития варикоза из-за длительного стояния или сидения,

ожирение,

менопауза,

длительное ношение обуви на высоких каблуках и тесной обуви или одежды.

Фото: Здоровые сосуды и варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)

Чем опасен варикоз?

Варикоз опасен из-за образования тромбов.

"Из-за нарушения оттока крови вследствие застоя крови, утончение стенки и повреждения клапанов возможно образование тромбов. Тромбы могут оторваться и с течением крови попасть в легочную артерию - будем иметь тромбоэмболию и возможную смерть", - предупредила медик.

Или же тромб "обтурирует" просвет сосуда и следствие - ишемия конечности, некроз и ампутация.

Симптомы варикоза:

тяжесть,

ощущение усталости ног,

видимые сосудистые звездочки,

увеличение вен,

узелки на венах,

похолодание конечностей,

боль.

Профилактика болезни

Делайте перерыв при длительном сидении.

Носите удобную обувь.

Минимум 10000 шагов ежедневно.

Употребляйте достаточное количество воды.

Делайте контрастный душ.

Обращайтесь к флебологу при необходимости.

Как лечить варикозное расширение вен?

Врач рекомендует обращаться к флебологу для назначения соответствующего лечения (обычно хирургического), не заниматься самолечением и не запускать болезнь.