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Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз

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Воскресенье 11 сентября 2022 08:55
Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз Коллаж РБК-Украина: опасен ли варикоз
Автор: Светлана Мащенко

Варикозное расширение вен - нередкая проблема, которую некоторые считают косметическим недостатком. Но проблема на самом деле серьезнее.

О причинах, симптомах, последствиях варикоза рассказала врач-паталогоанатом из Львова Виктория Пьец.

Почему возникает варикоз?

Чаще всего варикоз возникает на ногах. Связано это с тем, что кровь по венам ног движется снизу вверх, преодолевая силу тяжести. Внутри вен существует система клапанов, что помогает кровяному руслу двигаться к сердцу и не возвращаться "назад", вызывая растяжение или скручивание вен.

Если система венозных клапанов повреждается, венозные стенки истончаются - тогда происходит развитие варикозной болезни.

Важно! Варикозное расширение может быть не только вен нижних конечностей, но и любых вен, даже семенного канатика (варикоцелле) или вен малого таза.

Причины заболевания:

  • наследственный фактор (строение стенки сосудов),
  • беременность - не у всех возникает варикоз, но изменение гормонального фона и снижение тонуса сосудов могут способствовать появлению варикоза,
  • спортивные перегрузки - чрезмерные физические нагрузки особенно на нижние конечности, могут повысить давление в венах,
  • "сидячая работа" - офисные работники, учителя в зоне риска развития варикоза из-за длительного стояния или сидения,
  • ожирение,
  • менопауза,
  • длительное ношение обуви на высоких каблуках и тесной обуви или одежды.

Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз

Фото: Здоровые сосуды и варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)

Чем опасен варикоз?

Варикоз опасен из-за образования тромбов.

"Из-за нарушения оттока крови вследствие застоя крови, утончение стенки и повреждения клапанов возможно образование тромбов. Тромбы могут оторваться и с течением крови попасть в легочную артерию - будем иметь тромбоэмболию и возможную смерть", - предупредила медик.

Или же тромб "обтурирует" просвет сосуда и следствие - ишемия конечности, некроз и ампутация.

Симптомы варикоза:

  • тяжесть,
  • ощущение усталости ног,
  • видимые сосудистые звездочки,
  • увеличение вен,
  • узелки на венах,
  • похолодание конечностей,
  • боль.

Профилактика болезни

  • Делайте перерыв при длительном сидении.
  • Носите удобную обувь.
  • Минимум 10000 шагов ежедневно.
  • Употребляйте достаточное количество воды.
  • Делайте контрастный душ.
  • Обращайтесь к флебологу при необходимости.

Как лечить варикозное расширение вен?

Врач рекомендует обращаться к флебологу для назначения соответствующего лечения (обычно хирургического), не заниматься самолечением и не запускать болезнь.

Ранее доктор Комаровский рассказал про основные правила профилактики варикоза.

Также читайте, какими видами спорта нельзя заниматься при варикозе.

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