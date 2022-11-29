Стадии варикоза: когда можно пролечить, а когда необходима операция

Варикоз – очень распространенное заболевание, которым чаще болеют женщины. Он имеет несколько стадий – от самой легкой, когда можно все исправить коррекцией, до самой тяжелой – когда без хирургического вмешательства не обойтись.

Кто в зоне риска?

По словам медика, 8 из 10 пациентов имеют симптомы заболевания вен, риск возрастает в несколько раз, если пациент – женщина. И становится еще выше, если она беременна или принимает оральные контрацептивы.

Какие начальные симптомы развития хронической болезни вен?

Боль

Зуд

Тяжесть

Ночные судороги

Ощущение отека

Симптом беспокойных ног (когда долго не можете заснуть и постоянно меняете позу для сна)

Парастезии (ощущение ползания "муравьев")

Усталость ног

Чувство пульсации

Эти симптомы могут появляться или усиливаться при длительном пребывании в положении сидя или стоя, в жару, в предменструальный период, при приеме горячей ванны.

Какие факторы риска?

Женский пол

Беременность

Прием оральных контрацептивов

Малоподвижный образ жизни

Отягощенная наследственность по болезни вен

Избыточная масса тела и ожирение

Пожилой возраст

Тромбоз глубоких вен в анамнезе

Длительное пребывание в стоящем или сидячем положении

Когда и как лечить

По словам врача, на начальных этапах заболевание подвергается терапевтическому лечению, но если не обращать внимания, то состояние прогрессирует и приводит к трофическим нарушениям с развитием трофических язв.

Общие принципы лечения:

Изменение образа жизни

Консервативная и компрессионная терапия

Склеротерапия, лазерная абляция, открытые хирургические операции

Важно! Лечение зависит от стадии!

Какие есть стадии?

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko