Стадии варикоза: когда можно пролечить, а когда необходима операция
Варикоз – очень распространенное заболевание, которым чаще болеют женщины. Он имеет несколько стадий – от самой легкой, когда можно все исправить коррекцией, до самой тяжелой – когда без хирургического вмешательства не обойтись.
Об этом рассказала терапевт Виктория Кучеренко.
Кто в зоне риска?
По словам медика, 8 из 10 пациентов имеют симптомы заболевания вен, риск возрастает в несколько раз, если пациент – женщина. И становится еще выше, если она беременна или принимает оральные контрацептивы.
Какие начальные симптомы развития хронической болезни вен?
- Боль
- Зуд
- Тяжесть
- Ночные судороги
- Ощущение отека
- Симптом беспокойных ног (когда долго не можете заснуть и постоянно меняете позу для сна)
- Парастезии (ощущение ползания "муравьев")
- Усталость ног
- Чувство пульсации
Эти симптомы могут появляться или усиливаться при длительном пребывании в положении сидя или стоя, в жару, в предменструальный период, при приеме горячей ванны.
Какие факторы риска?
- Женский пол
- Беременность
- Прием оральных контрацептивов
- Малоподвижный образ жизни
- Отягощенная наследственность по болезни вен
- Избыточная масса тела и ожирение
- Пожилой возраст
- Тромбоз глубоких вен в анамнезе
- Длительное пребывание в стоящем или сидячем положении
Когда и как лечить
По словам врача, на начальных этапах заболевание подвергается терапевтическому лечению, но если не обращать внимания, то состояние прогрессирует и приводит к трофическим нарушениям с развитием трофических язв.
Общие принципы лечения:
- Изменение образа жизни
- Консервативная и компрессионная терапия
- Склеротерапия, лазерная абляция, открытые хирургические операции
Важно! Лечение зависит от стадии!
Какие есть стадии?
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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