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Как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы: шокирующие подробности

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 15:52
Как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы: шокирующие подробности
Коллаж РБК-Украина

Поклонники принцессы Дианы крайне возмущены

В курортном городе Пиджен-Фордж в США открыт парк развлечений National Enquirer Live, который посвящен гибели принцессы Дианы. Стоимость аттракциона, цель которого состоит в том, чтобы заставить Вас "прочувствовать на себе" смерть, составляет 26,99 доллара. Об этом информирует Daily Beast.

Создатель проекта Робин Тернер сказал, что с помощью компьютерных технологий воспроизводятся последние минуты жизни первой супруги принца Чарльза, которая погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет.

По его словам, посетителям также будет предложено принять участие в опросе, касающемся причин и подробностей аварии. В том числе будут задаваться вопросы о том, причастны ли к гибели принцессы члены королевской семьи, а также была ли Диана беременна на момент смерти.

Как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы: шокирующие подробностиПринцесса Диана (фото: hellomagazine.com)

"Никакой крови. Ничего такого. Вы увидите автомобильную катастрофу через компьютерную анимацию", - заявил Тернер.  Он добавил, что не получал никаких жалоб из Букингемского дворца. И он надеется, то Уильям и Гарри не будут чувствовать себя обиженными. Хотя и не уверен в этом.

Соцсети принялись выражать негодование, посчитав, что наживаться на трагических событиях является недопустимым. "Как бы они сами себя чувствовали, если бы кто-то решил заработать деньги на гибели их родственника? Это уже просто ниже плинтуса", - писали разгневанные комментаторы. 

Напомним, что раскрыт секрет отношений Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее мы писали, как Елизавета II подшутила над внешним видом внука.

Также мы сообщали, что между Кейт Миддлтон и ее сыном состоялся необычный диалог. В сети опубликовали соответствующее видео.

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