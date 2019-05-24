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Як у США заробляють на загибелі принцеси Діани: шокуючі подробиці

STYLERПерсони    24.05.2019 - 15:52
Як у США заробляють на загибелі принцеси Діани: шокуючі подробиці
Колаж РБК-Україна

Шанувальники принцеси Діани вкрай обурені

У курортному місті Піджен-Фордж у США відкрито парк розваг National Enquirer Live, який присвячений загибелі принцеси Діани. Вартість атракціону, мета якого полягає в тому, щоб змусити Вас "відчути на собі" смерть, становить 26,99 долара. Про це інформує Daily Beast.

Творець проекту Робін Тернер сказав, що за допомогою комп'ютерних технологій відтворюються останні хвилини життя першої дружини принца Чарльза, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року у віці 36 років.

За його словами, відвідувачам також буде запропоновано взяти участь в опитуванні, яке стосується причин і подробиць аварії. У тому числі будуть задаватися питання про те, чи причетні до загибелі принцеси члени королівської сім'ї, а також чи була Діана вагітна на момент смерті.

Як у США заробляють на загибелі принцеси Діани: шокуючі подробиціПринцеса Діана (фото: hellomagazine.com)

"Ніякої крові. Нічого такого. Ви побачите автомобільну катастрофу через комп'ютерну анімацію", - заявив Тернер. Він додав, що не отримував жодних скарг з Букінгемського палацу. Він сподівається, Вільям та Гаррі не будуть відчувати себе скривдженими. Хоча і не впевнений в цьому.

Соцмережі почали висловлювати обурення, вважаючи, що наживатися на трагічних подіях є неприпустимим. "Як би вони самі себе почували, якщо б хтось вирішив заробити гроші на загибелі їхнього родича? Це вже просто нижче плінтуса", - писали розгнівані коментатори.

Нагадаємо, що розкрито секрет відносин Меган Маркл і принца Гаррі.

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