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США запустят на орбиту Земли мини-шаттл: миссию держат в секрете

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 16:05
США запустят на орбиту Земли мини-шаттл: миссию держат в секрете
США запустят на орбиту Земли мини-ракету (фото: pinterest)

Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая

США запустят космический шаттл X-37B ВВС на низкую околоземную орбиту в шестой раз. Его планируют отправить туда 16 мая с мыса Канаверал во Флориде. Летательный аппарат принадлежит ВВС страны, но космические силы США будут контролировать его предстоящий запуск, а также посадку. Об этом сообщает Engadget.

Шаттл начал выполнять полеты в 2010 году, тогда он был в качестве платформы для экспериментальной полезной нагрузки. В СМИ его назвали секретным, так как ВВС страны ранее не разглашали его миссию.

Интересно, что в 2019 году он провел на орбите 780 дней — на 240 дней дольше, чем ожидалось.

Исследователи хотят провести сразу три эксперимента. Один из них касается изучения реакции материалов на условия нахождения в космосе, второй — определения влияния космического излучения на семена. Также исследователи будут изучать, как солнечная энергия преобразовывается в радиочастотную микроволновую энергию.

Американские военные говорят о новой миссии без секрета - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.

Как мы ранее писали, экологическая катастрофа планетарного масштаба была зафиксирована учеными NASA на видео.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСамолет
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