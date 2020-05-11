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США запустять на орбіту Землі міні-шаттл: місію тримають в секреті

STYLERЖиття    11.05.2020 - 16:05
США запустять на орбіту Землі міні-шаттл: місію тримають в секреті
США запустять на орбіту Землі міні-ракету (фото: pinterest)

Космічний апарат відправиться в шосту місію 16 травня

США запустять космічний шаттл X-37B ВПС на низьку навколоземну орбіту в шостий раз. Його планують відправити туди 16 травня з мису Канаверал у Флориді. Літальний апарат належить ВПС країни, але космічні сили США будуть контролювати його майбутній запуск, а також посадку. Про це повідомляє Engadget.

Шаттл почав виконувати польоти у 2010 році, тоді він був в якості платформи для експериментального корисного навантаження. У ЗМІ його назвали секретним, через те, що ВПС країни раніше не розголошували його місію.

Цікаво, що в 2019 році він провів на орбіті 780 днів — на 240 днів довше, ніж очікувалося.

Дослідники хочуть провести одразу три експерименти. Один з них стосується вивчення реакції матеріалів на умови перебування у космосі, другий — визначення впливу космічного випромінювання на насіння. Також дослідники будуть вивчати, як сонячна енергія перетворюється в радіочастотну мікрохвильову енергію.

Американські військові кажуть про нову місію без секрету - шатл доставить в космос супутник FalconSat-8. Він створений Академією ВПС США і є освітньою платформою.

Як ми раніше писали, екологічна катастрофа планетарного масштабу була зафіксована вченими NASA на відео.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиЛітак
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