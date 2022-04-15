В США открыли уникальную выставку для помощи украинцам. Некоторые картины дети рисовали прямо в бомбоубежищах

Организаторы планируют выручить за картины около одного миллиарда долларов. Все эти деньги будут направлены украинцам, чьи дома были уничтожены или пострадали от действий российских оккупантов.

В Лос-Анджелесе запустили платформу Something Bigger, целью которой является помощь украинцам, пострадавшим от войны. В рамках ее происходит продажа уникальных коллекций NFT-арта.

Отметим, что первую арт-коллекцию в галерее The Gall3ry Лос-Анджелеса команда Something Bigger под маркетинговым руководством Андрея Хветкевича и арткерівництвом Джейсона Брахамса запустила 8 апреля.

Открытие выставки в поддержку украинцев в The Gall3ry

Открытие выставки посетило более 250 человек, среди которых было много знаменитостей. И только за один вечер организаторам удалось собрать 10 тысяч долларов, которые уже были направлены фонду NOVA Украина.

Теперь все работы представлены на платформе Something Bigger, и приобрести их может каждый желающий.

Заметим, что данная коллекция NFTs for Ukraine включает работы нарисованные украинскими детьми, выдающимися художниками, а также картины, созданные специально для этого события местной художницей Келли Андерсон.

"NFTs for Ukraine является примером настоящей многогранной силы искусства. От искусства, созданного украинскими детьми, которые находятся в бомбоубежищах, до искусства, созданного в честь прекрасной молодой женщины, которая трагически погибла от рук российского солдата ... это искусство нас заставляет объединиться и стать в поддержку Украины", - прокомментировала художница.

Выставленные на продажу картины

Добавим, что проект уже получил поддержку софтверных гигантов Meta и Microsoft, что может помочь в достижении конечной цели - сбора значительной суммы для пострадавших от войны украинцев.