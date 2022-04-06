Волонтер просит украинцев помочь с продуктами жителям Киевской области
Жителям Киевской области, которые были в оккупации, сейчас необходима помощь с продуктами. Это очень срочно.
Об этом сообщила волонтер Наталия Юсупова на своей Facebook-странице.
Просим помочь, эта наша общая трагедия, пишет волонтер.
"Нужно помочь с продуктами в те районы Киевщины, где оккупанты устроили резню и разрушили дома украинцев. Буча, Гостомель, Бородянка и другие города. Потребности, крупы, мука, сахар, хлеб, одежда. Сколько сможем купить все увезем. У людей все сгорело, ничего нет. Уже договорился купить по 200-300 кило круп, много тушенки, сахар, макароны и другое. 200 буханок хлеба испекут и передадут бесплатно. Волонтеры передадут одежду, все остальное купим. Нам посчитали на 60-100 тыс. Первый счет есть, остальное сами закупим", - сообщила Юсупова.
Реквизиты для помощи
5375 4141 2341 4582 Монобанк
5375411502657732 Монобанк
Доллар - UA613220010000026203302229154
.
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод PayPal [email protected]
Скриншот (facebook.com/nataliiayusupova)
Напомним, что в Киевскую область привезут специальные модульные домики.
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