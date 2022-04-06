Волонтер просит украинцев помочь с продуктами жителям Киевской области

Просим помочь, эта наша общая трагедия, пишет волонтер.

"Нужно помочь с продуктами в те районы Киевщины, где оккупанты устроили резню и разрушили дома украинцев. Буча, Гостомель, Бородянка и другие города. Потребности, крупы, мука, сахар, хлеб, одежда. Сколько сможем купить все увезем. У людей все сгорело, ничего нет. Уже договорился купить по 200-300 кило круп, много тушенки, сахар, макароны и другое. 200 буханок хлеба испекут и передадут бесплатно. Волонтеры передадут одежду, все остальное купим. Нам посчитали на 60-100 тыс. Первый счет есть, остальное сами закупим", - сообщила Юсупова.

Реквизиты для помощи

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод PayPal [email protected]

Скриншот (facebook.com/nataliiayusupova)