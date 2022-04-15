У США відкрили унікальну виставку для допомоги українцям. Деякі картини діти малювали прямо у бомбосховищах

Організатори планують виручити за картини близько одного мільярду доларів. Всі ці гроші будуть направлені українцям, чиї домівки були знищені чи постраждали від дій російських загарбників.

У Лос-Анджелесі запустили платформу Something Bigger, метою якої є допомога українцям, які постраждали від війни. У рамках неї відбувається продаж унікальних колекцій NFT-арту.

Відзначимо, що першу арт-колецію в галереї The Gall3ry Лос-Анджелеса команда Something Bigger під маркетинговим керівництвом Андрія Хветкевича та арткерівництвом Джейсона Брахамса запустила 8 квітня.

Відкриття виставки на підтримку українців у The Gall3ry

Відкриття виставки відвідало понад 250 людей, серед яких було багато знаменитостей. І лише за один вечір організаторам вдалося зібрати 10 тисяч доларів, які вже були направлені фонду NOVA Україна.

Тепер усі роботи представлені на платформі Something Bigger, і придбати їх може кожен охочий.

Зауважимо, що дана колекція NFTs for Ukraine включає роботи, намальовані українськими дітьми, видатними художниками, а також картини, створені спеціально для цієї події місцевою мисткинею Келлі Андерсон.

"NFTs for Ukraine є прикладом справжньої багатогранної сили мистецтва. Від мистецтва, створеного українськими дітьми, які перебувають у бомбосховищах, до мистецтва, створеного на честь прекрасної молодої жінки, яка трагічно загинула від рук російського солдата… Це мистецтво нас змушує об’єднатися і стати на підтримку України", - прокоментувала художниця.

Виставлені на продаж картини

Додамо, що проєкт вже отримав підтримку софтверних гігантів Meta та Microsoft, що може допомогти у досягненні кінцевої мети - збору значної суми для постраждалих від війни українців.