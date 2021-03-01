В США назвали победителей премии "Золотой глобус"

Престижная американская кинопремия "Золотой глобус" состоялась 28 февраля в США в онлайн-формате. Это произошло первый раз за всю историю из-за пандемии коронавируса. Церемония транслировалась из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Победителей выбирали в 25 номинациях. Сами номинанты включались онлайн из своих домов.
Победителями 78-й церемонии в определенных номинациях стали:
Лучшая драма:
"Отец";
"Манк";
"Земля кочевников"— победитель.
"Девушка, подающая надежды";
"Суд над чикагской семеркой".
Лучшая комедия или мюзикл:
"Борат 2"— победитель.
"Гамильтон";
"Мьюзик";
"Зависнуть в Палм-Спрингс";
"Выпускной".
Лучший актер в драматическом фильме:
Риз Ахмед ("Звуки метала");
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")— победитель.
Энтони Хопкинс ("Отец");
Гари Олдман ("Манк");
Тахар Рахим ("Мавританец").
Фрэнсис Макдорманд в фильме «Земля кочевников» (Скриншот)
Лучшая актриса в драматическом фильме:
Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды");
Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");
Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");
Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза");
Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")— победитель.
Лучший режиссер:
Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды");
Дэвид Финчер ("Манк");
Хлоя Чжао ("Земля кочевников") — победитель.
Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями");
Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой").
Лучший сценарий:
Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой") — победитель.
Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец");
Джек Финчер ("Манк");
Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").
Лучший актер в комедии или мюзикле:
Саша Барон Коэн ("Борат 2")— победитель.
Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");
Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда");
Джеймс Корден ("Выпускной");
Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс").
Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
Мария Бакалова ("Борат 2");
Кейт Хадсон ("Мьюзик");
Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь");
Розамунд Пайк ("Аферистка")— победитель.
Аня Тейлор-Джой ("Эмма").
Лучшая мужская роль второго плана:
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");
Даниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")— победитель.
Джаред Лето ("Дьявол в деталях");
Билл Мюррей ("Последняя капля");
Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майями").
Лучшая женская роль второго плана:
Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли");
Оливия Колман ("Отец");
Джоди Фостер ("Мавританец")— победитель.
Аманда Сейфрейд ("Манк");
Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").
Лучший анимационный фильм:
"Семейка Крудс: Новоселье";
"Вперед";
"Путешествие на Луну";
"Душа"— победитель.
"Легенда о волках".
Лучший драматический сериал:
"Мандалорец";
"Корона"— победитель.
"Страна Лавкрафта";
"Озарк";
"Рэтчед".
Лучший комедийный сериал:
"Эмили в Париже";
"Тэд Лассо";
"Бортпроводница";
"Шиттс-Крик"— победитель.
"Великая".
Лучший мини-сериал или телефильм:
"Нормальные люди";
"Ход королевы"— победитель.
"Отыграть назад";
"Голос перемен";
"Неортодоксальная".
Лучший актер в драматическом сериале:
Джейсон Бейтман ("Озарк");
Джош О'Коннор ("Корона") — победитель.
Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу");
Мэттью Риз ("Пэрри Мейсон");
Аль Пачино ("Охотники").
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Оливия Колман ("Корона");
Джоди Комер ("Убивая Еву");
Эмма Корин ("Корона")— победитель.
Лора Линни ("Озарк");
Сара Полсон ("Рэтчед").Саша Барон Коэн в фильме "Борат 2" (Скриншот)