У США назвали переможців премії "Золотий глобус"

Престижна американська кінопремія "Золотий глобус" відбулася 28 лютого в США в онлайн-форматі. Це сталося вперше за всю історію через пандемію коронавірусу. Церемонія транслювалася з Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.
Переможців обирали у 25 номінаціях. Самі номінанти включалися онлайн із своїх будинків.
Переможцями 78-й церемонії в певних номінаціях стали:
Краща драма:
"Батько";
"Манк";
"Земля кочівників"— переможець.
"Дівчина, що подає надії";
"Суд над чиказькою сімкою".
Краща комедія або мюзикл:
"Борат 2"— переможець.
"Гамільтон";
"Мьюзік";
"Зависнути в Палм-Спрінгс";
"Випускний".
Кращий актор в драматичному фільмі:
Різ Ахмед ("Звуки металу");
Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу")— переможець.
Ентоні Хопкінс ("Батько");
Гарі Олдман ("Манк");
Тахар Рахім ("Мавританець").
Френсіс Макдорманд у фільмі «Земля кочівників» (Скріншот)
Краща актриса в драматичному фільмі:
Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії");
Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників");
Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки");
Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу");
Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей")— переможець.
Кращий режисер:
Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії");
Девід Фінчер ("Манк");
Хлоя Чжао ("Земля кочівників") — переможець.
Реджина Кінг ("Одна ніч в Майямі");
Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою").
Кращий сценарій:
Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою") — переможець.
Хлоя Чжао ("Земля кочівників");
Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ("Батько");
Джек Фінчер ("Манк");
Емеральд Феннел ("Дівчина, що подає надії").
Кращий актор в комедії або мюзиклі:
Саша Барон Коен ("Борат 2")— переможець.
Лін-Мануель Міранда ("Гамільтон");
Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда");
Джеймс Корден ("Випускний");
Енді Семберг ("Зависнути в Палм-Спрінгс").
Краща актриса в комедії або мюзиклі:
Марія Бакалова ("Борат 2");
Кейт Хадсон ("Мьюзік");
Мішель Пфайффер ("Піти не попрощавшись");
Розамунд Пайк ("Аферистка")— переможець.
Аня Тейлор-Джой ("Емма").
Краща чоловіча роль другого плану:
Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою");
Деніел Калуя ("Юда і чорний месія")— переможець.
Джаред Лето ("Диявол у деталях");
Білл Мюррей ("Остання крапля");
Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Майямі").
Краща жіноча роль другого плану:
Гленн Клоуз ("Елегія Хіллбіллі");
Олівія Колман ("Батько");
Джоді Фостер ("Мавританець")— переможець.
Аманда Сейфрейд ("Манк");
Хелен Зенгель ("Новини з усіх кінців світу").
Кращий анімаційний фільм:
"Сімейка Крудс: Новосілля";
"Вперед";
"Подорож на Місяць";
"Душа"— переможець.
"Легенда про вовків".
Кращий драматичний серіал:
"Мандалорец";
"Корона"— переможець.
"Країна Лавкрафта";
"Озарк";
"Ретчед".
Кращий комедійний серіал:
"Емілі в Парижі";
"Тед Ласо";
"Бортпровідниця";
"Шиттс-Крик"— переможець.
"Велика".
Кращий міні-серіал або телефільм:
"Нормальні люди";
"Хід королеви"— переможець.
"Відіграти назад";
"Голос змін";
"Неортодоксальна".
Кращий актор в драматичному серіалі:
Джейсон Бейтман ("Озарк");
Джош Про'Коннор ("Корона") — переможець.
Боб Оденкерк ("Краще телефонуйте Солу");
Меттью Різ ("Перрі Мейсон");
Аль Пачіно ("Мисливці").
Краща актриса в драматичному серіалі:
Олівія Колман ("Корона");
Джоді Комер ("Вбиваючи Єву");
Емма Корін ("Корона")— переможець.
Лора Лінні ("Озарк");
Сара Полсон ("Ретчед").Саша Барон Коен у фільмі "Борат 2" (Скріншот)