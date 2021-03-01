В США назвали победителей премии "Золотой глобус"
Престижная американская кинопремия "Золотой глобус" состоялась 28 февраля в США в онлайн-формате. Это произошло первый раз за всю историю из-за пандемии коронавируса. Церемония транслировалась из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Победителей выбирали в 25 номинациях. Сами номинанты включались онлайн из своих домов.
Победителями 78-й церемонии в определенных номинациях стали:
Лучшая драма:
- "Отец";
- "Манк";
- "Земля кочевников" — победитель.
- "Девушка, подающая надежды";
- "Суд над чикагской семеркой".
Лучшая комедия или мюзикл:
- "Борат 2" — победитель.
- "Гамильтон";
- "Мьюзик";
- "Зависнуть в Палм-Спрингс";
- "Выпускной".
Лучший актер в драматическом фильме:
- Риз Ахмед ("Звуки метала");
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") — победитель.
- Энтони Хопкинс ("Отец");
- Гари Олдман ("Манк");
- Тахар Рахим ("Мавританец").
Фрэнсис Макдорманд в фильме «Земля кочевников» (Скриншот)
Лучшая актриса в драматическом фильме:
- Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды");
- Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");
- Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза");
- Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") — победитель.
Лучший режиссер:
- Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды");
- Дэвид Финчер ("Манк");
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников") — победитель.
- Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями");
- Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой").
Лучший сценарий:
- Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой") — победитель.
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
- Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец");
- Джек Финчер ("Манк");
- Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").
Лучший актер в комедии или мюзикле:
- Саша Барон Коэн ("Борат 2") — победитель.
- Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");
- Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда");
- Джеймс Корден ("Выпускной");
- Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс").
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Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
- Мария Бакалова ("Борат 2");
- Кейт Хадсон ("Мьюзик");
- Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь");
- Розамунд Пайк ("Аферистка") — победитель.
- Аня Тейлор-Джой ("Эмма").
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Лучшая мужская роль второго плана:
- Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");
- Даниэл Калуя ("Иуда и черный мессия") — победитель.
- Джаред Лето ("Дьявол в деталях");
- Билл Мюррей ("Последняя капля");
- Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майями").
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Лучшая женская роль второго плана:
- Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли");
- Оливия Колман ("Отец");
- Джоди Фостер ("Мавританец") — победитель.
- Аманда Сейфрейд ("Манк");
- Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").
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Лучший анимационный фильм:
- "Семейка Крудс: Новоселье";
- "Вперед";
- "Путешествие на Луну";
- "Душа" — победитель.
- "Легенда о волках".
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Лучший драматический сериал:
- "Мандалорец";
- "Корона" — победитель.
- "Страна Лавкрафта";
- "Озарк";
- "Рэтчед".
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Лучший комедийный сериал:
- "Эмили в Париже";
- "Тэд Лассо";
- "Бортпроводница";
- "Шиттс-Крик" — победитель.
- "Великая".
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Лучший мини-сериал или телефильм:
- "Нормальные люди";
- "Ход королевы" — победитель.
- "Отыграть назад";
- "Голос перемен";
- "Неортодоксальная".
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Лучший актер в драматическом сериале:
- Джейсон Бейтман ("Озарк");
- Джош О'Коннор ("Корона") — победитель.
- Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу");
- Мэттью Риз ("Пэрри Мейсон");
- Аль Пачино ("Охотники").
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Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Оливия Колман ("Корона");
- Джоди Комер ("Убивая Еву");
- Эмма Корин ("Корона") — победитель.
- Лора Линни ("Озарк");
- Сара Полсон ("Рэтчед").Саша Барон Коэн в фильме "Борат 2" (Скриншот)
- Лучший актер в комедийном сериале:
- Дон Чидл ("Черный понедельник");
- Николас Холт ("Великая");
- Юджин Леви ("Шиттс Крик");
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") — победитель.
- Рами Юссеф ("Рами").
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Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Лили Коллинз ("Эмили в Париже");
- Кейли Куоко ("Бортпроводница");
- Элль Фаннинг ("Великая»);
- Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зоуи");
- Кэтрин О’Хара ("Шиттс-Крик") — победитель.
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Лучшая актриса в мини-сериале:
- Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы") — победитель.
- Шира Хаас ("Неортодоксальная");
- Николь Кидман ("Отыграть назад");
- Кейт Бланшетт ("Миссис Америка");
- Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди").
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Лучший актер в телефильме или мини-сериале:
- Брайан Крэнстон ("Ваша честь");
- Джефф Дэниелс ("Правило Коми");
- Итан Хоук ("Птица доброго господа");
- Марк Руффало ("Я знаю, что это правда") — победитель.
- Хью Грант ("Отыграть назад").
Лучшая мужская роль второго плана в сериале:
- Джон Бойега ("Голос перемен") — победитель.
- Брэндан Глисон ("Правило Коми");
- Дэн Леви ("Шиттс-Крик");
- Джим Парсонс ("Голливуд");
- Дональд Сазерленд ("Отыграть назад").
Лучшая женская роль второго плана в сериале:
- Джиллиан Андерсон ("Корона") — победитель.
- Хелена Бонем-Картер ("Корона");
- Джулия Гарнер ("Озарк");
- Энни Мерфи ("Шиттс-Крик");
- Синтия Никсон ("Рэтчед").
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