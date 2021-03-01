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В США назвали победителей премии "Золотой глобус"

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 08:32
В США назвали победителей премии "Золотой глобус" В США объявили победителей премии "Золотой глобус 2021" (фото:Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Престижная американская кинопремия "Золотой глобус" состоялась 28 февраля в США в онлайн-формате. Это произошло первый раз за всю историю из-за пандемии коронавируса. Церемония транслировалась из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Победителей выбирали в 25 номинациях. Сами номинанты включались онлайн из своих домов.

Победителями 78-й церемонии в определенных номинациях стали:

Лучшая драма:

  • "Отец";
  • "Манк";
  • "Земля кочевников" — победитель.
  • "Девушка, подающая надежды";
  • "Суд над чикагской семеркой".

Лучшая комедия или мюзикл:

  • "Борат 2" — победитель.
  • "Гамильтон";
  • "Мьюзик";
  • "Зависнуть в Палм-Спрингс";
  • "Выпускной".

Лучший актер в драматическом фильме:

  • Риз Ахмед ("Звуки метала");
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") — победитель.
  • Энтони Хопкинс ("Отец");
  • Гари Олдман ("Манк");
  • Тахар Рахим ("Мавританец").

В США назвали победителей премии &quot;Золотой глобус&quot;Фрэнсис Макдорманд в фильме «Земля кочевников» (Скриншот)

Лучшая актриса в драматическом фильме:

  • Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды");
  • Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");
  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза");
  • Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") — победитель.

Лучший режиссер:

  • Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды");
  • Дэвид Финчер ("Манк");
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников") — победитель.
  • Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями");
  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой").

Лучший сценарий:

  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой") — победитель.
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
  • Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец");
  • Джек Финчер ("Манк");
  • Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").

Лучший актер в комедии или мюзикле:

  • Саша Барон Коэн ("Борат 2") — победитель.
  • Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");
  • Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда");
  • Джеймс Корден ("Выпускной");
  • Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс").

  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

  • Мария Бакалова ("Борат 2");
  • Кейт Хадсон ("Мьюзик");
  • Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь");
  • Розамунд Пайк ("Аферистка") — победитель.
  • Аня Тейлор-Джой ("Эмма").

  • Лучшая мужская роль второго плана:

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");
  • Даниэл Калуя ("Иуда и черный мессия") — победитель.
  • Джаред Лето ("Дьявол в деталях");
  • Билл Мюррей ("Последняя капля");
  • Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майями").

  • Лучшая женская роль второго плана:

  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли");
  • Оливия Колман ("Отец");
  • Джоди Фостер ("Мавританец") — победитель.
  • Аманда Сейфрейд ("Манк");
  • Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").

  • Лучший анимационный фильм:

  • "Семейка Крудс: Новоселье";
  • "Вперед";
  • "Путешествие на Луну";
  • "Душа" — победитель.
  • "Легенда о волках".

  • Лучший драматический сериал:

  • "Мандалорец";
  • "Корона" — победитель.
  • "Страна Лавкрафта";
  • "Озарк";
  • "Рэтчед".

  • Лучший комедийный сериал:

  • "Эмили в Париже";
  • "Тэд Лассо";
  • "Бортпроводница";
  • "Шиттс-Крик" — победитель.
  • "Великая".

  • Лучший мини-сериал или телефильм:

  • "Нормальные люди";
  • "Ход королевы" — победитель.
  • "Отыграть назад";
  • "Голос перемен";
  • "Неортодоксальная".

  • Лучший актер в драматическом сериале:

  • Джейсон Бейтман ("Озарк");
  • Джош О'Коннор ("Корона") — победитель.
  • Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу");
  • Мэттью Риз ("Пэрри Мейсон");
  • Аль Пачино ("Охотники").

  • Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Оливия Колман ("Корона");
  • Джоди Комер ("Убивая Еву");
  • Эмма Корин ("Корона") — победитель.
  • Лора Линни ("Озарк");
  • Сара Полсон ("Рэтчед").В США назвали победителей премии &quot;Золотой глобус&quot;Саша Барон Коэн в фильме "Борат 2" (Скриншот)
  • Лучший актер в комедийном сериале:
  • Дон Чидл ("Черный понедельник");
  • Николас Холт ("Великая");
  • Юджин Леви ("Шиттс Крик");
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") — победитель.
  • Рами Юссеф ("Рами").

  • Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Лили Коллинз ("Эмили в Париже");
  • Кейли Куоко ("Бортпроводница");
  • Элль Фаннинг ("Великая»);
  • Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зоуи");
  • Кэтрин О’Хара ("Шиттс-Крик") — победитель.

  • Лучшая актриса в мини-сериале:

  • Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы") — победитель.
  • Шира Хаас ("Неортодоксальная");
  • Николь Кидман ("Отыграть назад");
  • Кейт Бланшетт ("Миссис Америка");
  • Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди").

  • Лучший актер в телефильме или мини-сериале:

  • Брайан Крэнстон ("Ваша честь");
  • Джефф Дэниелс ("Правило Коми");
  • Итан Хоук ("Птица доброго господа");
  • Марк Руффало ("Я знаю, что это правда") — победитель.
  • Хью Грант ("Отыграть назад").

Лучшая мужская роль второго плана в сериале:

  • Джон Бойега ("Голос перемен") — победитель.
  • Брэндан Глисон ("Правило Коми");
  • Дэн Леви ("Шиттс-Крик");
  • Джим Парсонс ("Голливуд");
  • Дональд Сазерленд ("Отыграть назад").

Лучшая женская роль второго плана в сериале:

  • Джиллиан Андерсон ("Корона") — победитель.
  • Хелена Бонем-Картер ("Корона");
  • Джулия Гарнер ("Озарк");
  • Энни Мерфи ("Шиттс-Крик");
  • Синтия Никсон ("Рэтчед").

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