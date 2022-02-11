В США нашли украинца, который пропал 6 лет назад: появились детали его загадочного исчезновения

Оказалось, что Василия Заровный последний раз выходил на связь со своими родными в декабре 2016 года. После этого телефон был выключен, а в социальные сети мужчина заходить перестал.

Родственники украинца предположили, что его задержала полиция и он попал в тюрьму, так как он находился в США нелегально. Мама Василия писала во всевозможные организации и публиковала объявления в социальных сетях с фотографией сына.

В американскую полицию обращаться боялись, так как была вероятность, что Василий скрывается.

И вот недавно его обнаружили на одной из заправок в Чикаго. Известно, что он живет на улице и у него нет документов. Есть вероятность, что у Василия есть психические проблемы.

Заровного видели украинцы из диаспоры и сказали, что он перестал появляться на указанной заправке. Возможно, скрывается или боится. Хотя украинцы готовы ему помочь абсолютно всем – сделать документы, купить билет домой, арендовать жилье и оплатить медицинскую помощь.

Так Василий выглядел до своего исчезновения

В США Василий Заровный поехал на работу и несколько лет был абсолютно всем доволен. Он часами общался со своими родными, рассказывал, что очень доволен работой, купил автомобиль.

"Василий закончил ТНТУ, искал работу. Ему повезло поехать в США по программу обмена почти за полцены. Я не хотела его отпускать, советовала искать в Тернополе работу. Перед тем он месяц был со мной на работе в Польше", - рассказывала мама парня в интервью в 2018 году.

Она умоляла его не уезжать, но он все-таки купил билет на самолет и полетел в штат Колорадо. Собирался провести четыре месяца в США и вернуться. Но потом передумал.

Из Колорадо он перебрался в Чикаго, к своему другу. Работал на строительстве, а когда сезон заканчивался – подрабатывал в пиццерии.

Жил Василий вместе с другим украинцем, по имени Александр. Когда парень пропал, родные пытались связаться с его другом, но неудачно. Еще двое друзей Василия ответили, что ничего не знают.

Мама предположила, что может у друзей есть информация, но по какой-то причине они ее скрывают.

За те шесть лет, которые он провел в США до исчезновения, Василий помогал родным, присылал подарки и деньги. Хвастался автомобилем, который купил.

"У него очень добрая душа. Никогда ни на что не жаловался. Немного заработал за шесть лет, купил себе авто, передавал нам подарки.

Не пойму, что с ним могло случиться? Мы с ним часто общались через интернет, бывало, даже по 3-4 часа. И муж говорил с ним, и наша дочь, и бабушка", - рассказала мама.

Родные связались с украинской диаспорой в США и попросили о помощи. Через некоторое время кто-то сообщил о похожем парне на улице. Однако пообщаться с ним не удалось.

Так Василий вероятно выглядит сейчас

А потом появилась информация о том, что Василий стал бомжом. В одном из постов в комментарии об этом написал парень, который якобы был его другом.

"Все будет хорошо с Василием, когда найду его, дам знать. Сейчас холодно, он может быть в приюте или под мостами в палатках. В свободное время буду ходить и надеюсь, попаду на него.

Мы с ним жили четыре года назад вместе, он был полностью адекватным и работящим. Но, после того, как у него отобрали машину, потерял работу в пиццерии, впал в депрессию и не знал, как вылезти из долгов", - написал незнакомый парень.

Родные не уверены в достоверности этой информации. И эти данные появились несколько лет назад. С тех пор поиски Василия продолжаются.

Сейчас решается вопрос о том, как доставить Василия на Родину. Волонтеры и представители диаспоры ежедневно наведываются на то место, где его видели.