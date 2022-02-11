У США знайшли українця, який зник 6 років тому: з'явилися деталі його загадкового зникнення

Виявилося, що Василя Зарівний останній раз виходив на зв'язок зі своїми рідними в грудні 2016 року. Після цього телефон був вимкнений, а в соціальні мережі чоловік заходити перестав.

Родичі українця припустили, що його затримала поліція і він потрапив у в'язницю, оскільки він перебував у США нелегально. Мама Василя писала у всілякі організації та публікувала оголошення в соціальних мережах з фотографією сина.

В американську поліцію звертатися боялися, бо була ймовірність, що Василь ховається.

І ось нещодавно його виявили на одній із заправок в Чикаго. Відомо, що він живе на вулиці й у нього немає документів. Є ймовірність, що у Василя є психічні проблеми.

Зарівного бачили українці з діаспори та сказали, що він перестав з'являтися на зазначеній заправці. Можливо, ховається або боїться. Хоча українці готові йому допомогти абсолютно всім - зробити документи, купити квиток додому, орендувати житло та оплатити медичну допомогу.

Так Василь виглядав до свого зникнення

У США Василь Зарівний поїхав на роботу і кілька років був абсолютно всім задоволений. Він годинами спілкувався зі своїми рідними, розповідав, що дуже задоволений роботою, купив автомобіль.

"Василь закінчив ТНТУ, шукав роботу. Йому пощастило поїхати в США за програмою обміну майже за пів ціни. Я не хотіла його відпускати, радила Шукати в Тернополі роботу. Перед тим він місяць був зі мною на роботі в Польщі", - розповідала мама хлопця в інтерв'ю у 2018 році.

Вона благала його не їхати, але він все-таки купив квиток на літак і полетів до штату Колорадо. Збирався провести чотири місяці в США і повернутися. Але потім передумав.

З Колорадо він перебрався в Чикаго, до свого друга. Працював на будівництві, а коли сезон закінчувався – підробляв у піцерії.

Жив Василь разом з іншим українцем, на ім'я Олександр. Коли хлопець пропав, рідні намагалися зв'язатися з його другом, але невдало. Ще двоє друзів Василя відповіли, що нічого не знають.

Мама припустила, що може у друзів є інформація, але з якоїсь причини вони її приховують.

За ті шість років, які він провів у США до зникнення, Василь допомагав рідним, надсилав подарунки та гроші. Хвалився автомобілем, який купив.

"У нього дуже добра душа. Ніколи ні на що не скаржився. Трохи заробив за шість років, купив собі авто, передавав нам подарунки.

Не зрозумію, що з ним могло статися? Ми з ним часто спілкувалися через Інтернет, бувало, навіть по 3-4 години. І чоловік говорив з ним, і наша дочка, і бабуся", - розповіла мама.

Рідні зв'язалися з українською діаспорою в США і попросили про допомогу. Через деякий час хтось повідомив про схожого хлопця на вулиці. Однак поспілкуватися з ним не вдалося.

Так Василь ймовірно виглядає зараз

А потім з'явилася інформація про те, що Василь став бомжем. В одному з постів у коментарі про це написав хлопець, який нібито був його другом.

"Все Буде Добре з Василем, коли знайду його, дам знати. Зараз холодно, він може бути в притулку або під мостами в наметах. У вільний час буду ходити та сподіваюся, потраплю на нього.

Ми з ним жили чотири роки тому разом, він був повністю адекватним і працьовитим. Але, після того, як у нього відібрали машину, втратив роботу в піцерії, впав у депресію і не знав, як вилізти з боргів", - написав незнайомий хлопець.

Рідні не впевнені в достовірності цієї інформації. І ці дані з'явилися кілька років тому. Відтоді пошуки Василя тривають.

Зараз вирішується питання про те, як доставити Василя на батьківщину. Волонтери та представники діаспори щоденно відвідують місце, де його бачили.