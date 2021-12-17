Срубленная в сквере елка завоняет весь дом: киевлян-вандалов решили проучить

В Киеве решили проучить вандалов, которые воруют елки в скверах и парках города. Работники коммунальных служб решили защитить елочки необычным способом.
Об этом говорится на странице "Киевзеленбуд".
Все молодые елки, сосны, туи и кипарисы в скверах, парках и лесах Киева будут надежно защищены от вандалов.
"Накануне новогодне-рождественских праздников молодые елочки, сосны и даже туи и кипарисы требуют усиленной охраны", - считают в Киевзеленобуд.
Поэтому, все хвойные деревья в столице будут обработаны специальными растворами, в том числе – репеллентами. Эти средства в теплом помещении будут выделять очень стойкие неприятные запахи.
А пока все деревья в городе обрабатывают, усиленные патрули будут следить за тем, чтобы деревья не ломали и не рубили.
В Киевзеленбуде напомнили, что за каждое самовольно срубленное или сломанное дерево могут выписать штраф. Размер штрафа зависит от диаметра дерева.
Диаметр ствола до 10 см – штраф 545 гривен.
Диаметр ствола от 10 до 14 см – 960 гривен
Диаметр от 14 см и больше – 2465 гривен.
Также нарушители должны будут уплатить штраф за административное нарушение в размере от 30 до 60 необлагаемым налогами минимумов доходов за каждое дерево – от 510 до 1020 гривен.
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