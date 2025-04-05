Прізвища, які не любили в СРСР: чому "Стеценки" потрапили під заборону

Як і чому в СРСР змінювали українські прізвища

Русифікація в СРСР не обмежувалась мовою чи освітою - вона проникла навіть у найінтимнішу частину особистості: прізвище. Зміна родових імен стала знаряддям знищення української ідентичності, частиною системної політики асиміляції.

Часто ці зміни були штучними, мовно невиправданими, але обов’язковими - з метою підкорення "єдиному радянському стандарту".

Найпомітнішою рисою русифікованих прізвищ стало змінене закінчення. Якщо для української традиції типовими є суфікси -енко чи -ів, то в радянській документації активно приживались -ов, -ев, -ін, -ой.

Їх додавали навіть до безсуфіксних прізвищ, змінюючи їхній мелодійний український характер на "правильний" російський лад.

Особливо часто змін зазнавали прізвища на -енко. Їх переписували на більш "радянський" манер:

Науменко - Науменков

Олексієнко - Алексеєнков

Абраменко - Абраменков

Іваненко - Іваненков

Власенко - Власенков

Петренко - Петренков

Стецюк - Стецюхін

Аналогічно чинили з короткими українськими прізвищами без суфіксів - до них просто додавали -ов:

Лихар - Лихарьов

Шинкар - Шинкарьов

Русифікації зазнали й інші типові українські родові імена. Наприклад:

Моргун - Моргунов

Грабар - Грабарьов

Чоботар - Чеботарьов

Різник - Рєзніков

Швець - Шевцов

Чумак - Чумаков

Золотар - Золотарьов

Коваль – Ковальов

Кравець - Кравцов

Кут - Кутов

Писар - Писарев

Деякі трансформації взагалі позбавляли прізвища зв’язку з українською традицією. Так:

Охріменко перетворювався на Єфремова

Бережний - на Брежнєва

Гайдамака - Гайдамаков

Запорожець - Запорожин

Дорошевич - Дорошев

Онищенко - Онишев

Ще приклади:

Іванчук - Іванчуков

Гончар - Гончаров

Соловей - Соловьев

Вернидуб - Вернидубов

Литвин - Литвинов

Чому радянська влада це робила?

СРСР прагнув знищити національну відмінність - мова, релігія, історія та навіть прізвище мали відповідати єдиній "радянській" нормі.

Русифікація прізвищ була частиною масштабної політики асиміляції. Це робили, щоби стерти українську ідентичність і створити "нову людину СРСР".