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Прізвища, які не любили в СРСР: чому "Стеценки" потрапили під заборону

Як у СРСР знищували українські прізвища (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У часи СРСР багато українських прізвищ змінювали - інколи примусово, і не без наслідків. Радянська влада підганяла їх під "загальний стандарт": русифікувала, спрощувала, перекручувала. У результаті зникала унікальність і національна ідентичність.

Як СРСР змінював українські прізвища та для чого це робилося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як і чому в СРСР змінювали українські прізвища

Русифікація в СРСР не обмежувалась мовою чи освітою - вона проникла навіть у найінтимнішу частину особистості: прізвище. Зміна родових імен стала знаряддям знищення української ідентичності, частиною системної політики асиміляції.

Часто ці зміни були штучними, мовно невиправданими, але обов’язковими - з метою підкорення "єдиному радянському стандарту".

Найпомітнішою рисою русифікованих прізвищ стало змінене закінчення. Якщо для української традиції типовими є суфікси -енко чи -ів, то в радянській документації активно приживались -ов, -ев, -ін, -ой. 

Їх додавали навіть до безсуфіксних прізвищ, змінюючи їхній мелодійний український характер на "правильний" російський лад.

Особливо часто змін зазнавали прізвища на -енко. Їх переписували на більш "радянський" манер:

  • Науменко - Науменков
  • Олексієнко - Алексеєнков
  • Абраменко - Абраменков
  • Іваненко - Іваненков
  • Власенко - Власенков
  • Петренко - Петренков
  • Стецюк - Стецюхін

Аналогічно чинили з короткими українськими прізвищами без суфіксів - до них просто додавали -ов:

  • Лихар - Лихарьов
  • Шинкар - Шинкарьов

Русифікації зазнали й інші типові українські родові імена. Наприклад:

  • Моргун - Моргунов
  • Грабар - Грабарьов
  • Чоботар - Чеботарьов
  • Різник - Рєзніков
  • Швець - Шевцов
  • Чумак - Чумаков
  • Золотар - Золотарьов
  • Коваль – Ковальов
  • Кравець - Кравцов
  • Кут - Кутов
  • Писар - Писарев

Деякі трансформації взагалі позбавляли прізвища зв’язку з українською традицією. Так:

  • Охріменко перетворювався на Єфремова
  • Бережний - на Брежнєва
  • Гайдамака - Гайдамаков
  • Запорожець - Запорожин
  • Дорошевич - Дорошев
  • Онищенко - Онишев

Ще приклади:

  • Іванчук - Іванчуков
  • Гончар - Гончаров
  • Соловей - Соловьев
  • Вернидуб - Вернидубов
  • Литвин - Литвинов

Чому радянська влада це робила?

СРСР прагнув знищити національну відмінність - мова, релігія, історія та навіть прізвище мали відповідати єдиній "радянській" нормі. 

Русифікація прізвищ була частиною масштабної політики асиміляції. Це робили, щоби стерти українську ідентичність і створити "нову людину СРСР".

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Під час написання матеріалу використані джерела: Суспільне. Культура, історико-філологічний журнал, стаття "Русифікація в СРСР: історичний аспект" та "Ім'я як маркер ідентичності.

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