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Фамилии, которые не любили в СССР: почему "Стеценки" попали под запрет

Как в СССР уничтожали украинские фамилии (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Во времена СССР многие украинские фамилии меняли - иногда принудительно, и не без последствий. Советская власть подгоняла их под "общий стандарт": русифицировала, упрощала, извращала. В результате исчезала уникальность и национальная идентичность.

Как СССР менял украинские фамилии и для чего это делалось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как и почему в СССР меняли украинские фамилии

Русификация в СССР не ограничивалась языком или образованием - она проникла даже в самую интимную часть личности: фамилию. Изменение родовых имен стало орудием уничтожения украинской идентичности, частью системной политики ассимиляции.

Часто эти изменения были искусственными, языково неоправданными, но обязательными - с целью подчинения "единому советскому стандарту".

Самой заметной чертой русифицированных фамилий стало измененное окончание. Если для украинской традиции типичны суффиксы -енко или -ів, то в советской документации активно приживались -ов, -ев, -ин, -ой.

Их добавляли даже к безсуффиксным фамилиям, изменяя их мелодичный украинский характер на "правильный" русский лад.

Особенно часто изменениям подвергались фамилии на -енко. Их переписывали на более "советский" манер:

  • Науменко - Науменков
  • Олексієнко - Алексеєнков
  • Абраменко - Абраменков
  • Іваненко - Іваненков
  • Власенко - Власенков
  • Петренко - Петренков
  • Стецюк - Стецюхін

Аналогично поступали с короткими украинскими фамилиями без суффиксов - к ним просто добавляли -ов:

  • Лихар - Лихарьов
  • Шинкар - Шинкарьов

Русификации подверглись и другие типичные украинские родовые имена. Например:

  • Моргун - Моргунов
  • Грабар - Грабарьов
  • Чоботар - Чеботарьов
  • Різник - Рєзніков
  • Швець - Шевцов
  • Чумак - Чумаков
  • Золотар - Золотарьов
  • Коваль – Ковальов
  • Кравець - Кравцов
  • Кут - Кутов
  • Писар - Писарев

Некоторые трансформации вообще лишали фамилии связи с украинской традицией. Так:

  • Охріменко превращался в Єфремова
  • Бережний - на Брежнєва
  • Гайдамака - Гайдамаков
  • Запорожець - Запорожин
  • Дорошевич - Дорошев
  • Онищенко - Онишев

Еще примеры:

  • Іванчук - Іванчуков
  • Гончар - Гончаров
  • Соловей - Соловьев
  • Вернидуб - Вернидубов
  • Литвин - Литвинов

Почему советская власть это делала?

СССР стремился уничтожить национальное отличие - язык, религия, история и даже фамилия должны были соответствовать единой "советской" норме.

Русификация фамилий была частью масштабной политики ассимиляции. Это делали, чтобы стереть украинскую идентичность и создать "нового человека СССР".

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При написании материала использованы источники: Суспільне. Культура, историко-филологический журнал, статья "Русификация в СССР: исторический аспект" и "Имя как маркер идентичности.

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