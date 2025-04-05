Фамилии, которые не любили в СССР: почему "Стеценки" попали под запрет

Как и почему в СССР меняли украинские фамилии

Русификация в СССР не ограничивалась языком или образованием - она проникла даже в самую интимную часть личности: фамилию. Изменение родовых имен стало орудием уничтожения украинской идентичности, частью системной политики ассимиляции.

Часто эти изменения были искусственными, языково неоправданными, но обязательными - с целью подчинения "единому советскому стандарту".

Самой заметной чертой русифицированных фамилий стало измененное окончание. Если для украинской традиции типичны суффиксы -енко или -ів, то в советской документации активно приживались -ов, -ев, -ин, -ой.

Их добавляли даже к безсуффиксным фамилиям, изменяя их мелодичный украинский характер на "правильный" русский лад.

Особенно часто изменениям подвергались фамилии на -енко. Их переписывали на более "советский" манер:

Науменко - Науменков

Олексієнко - Алексеєнков

Абраменко - Абраменков

Іваненко - Іваненков

Власенко - Власенков

Петренко - Петренков

Стецюк - Стецюхін

Аналогично поступали с короткими украинскими фамилиями без суффиксов - к ним просто добавляли -ов:

Лихар - Лихарьов

Шинкар - Шинкарьов

Русификации подверглись и другие типичные украинские родовые имена. Например:

Моргун - Моргунов

Грабар - Грабарьов

Чоботар - Чеботарьов

Різник - Рєзніков

Швець - Шевцов

Чумак - Чумаков

Золотар - Золотарьов

Коваль – Ковальов

Кравець - Кравцов

Кут - Кутов

Писар - Писарев

Некоторые трансформации вообще лишали фамилии связи с украинской традицией. Так:

Охріменко превращался в Єфремова

Бережний - на Брежнєва

Гайдамака - Гайдамаков

Запорожець - Запорожин

Дорошевич - Дорошев

Онищенко - Онишев

Еще примеры:

Іванчук - Іванчуков

Гончар - Гончаров

Соловей - Соловьев

Вернидуб - Вернидубов

Литвин - Литвинов

Почему советская власть это делала?

СССР стремился уничтожить национальное отличие - язык, религия, история и даже фамилия должны были соответствовать единой "советской" норме.

Русификация фамилий была частью масштабной политики ассимиляции. Это делали, чтобы стереть украинскую идентичность и создать "нового человека СССР".