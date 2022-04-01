Срочный сбор средств на потребности ВСУ: волонтеры просят о помощи

"Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков. Харьков, Изюм, Славянск, Чернигов. Мы наконец-то нашли дроны на польском Амазоне, потому что их нигде нет. Один уже купили 8 тыс. злотых, это 56 тыс. грн, еще можем купить 2-3 квадрокоптера это будет 168 тыс. Просим помощи по сбору средств! Еще надо нужно приобрести много лекарства для Чернигова, там беда страшная", - написала волонтер.

"Сегодня я оплатила два генератора 113 тыс. и они уже поехали на Славянск. Отправили груз с шовным материалом почти на 200 тыс. грн, лекарства на 47 тыс., 30 блоков сигарет, каски, планшеты, оплатили броники 42500 грн, и они завтра поедут на передовую. Отправила 10 тыс. и 20 тыс. ребятам под Николаев. Оплатила дефибриллятор 197 тыс. для госпиталя. Мы просим помощи и благодарим всех, кто помогает! Отчеты публикую", - добавила Наталия.

Реквизиты для помощи

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границыPaypal

[email protected]

ВСУ срочно требуются квадрокоптеры (facebook.com/nataliiayusupova)