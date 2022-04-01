Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу

"Там, де зараз йдуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харків, Ізюм, Слов'янськ, Чернігів. Ми нарешті знайшли дрони на польському Амазоні, тому що їх ніде немає. Один вже купили 8 тис. злотих, це 56 тис. грн, ще можемо купити 2-3 квадрокоптера, це буде 168 тис. Просимо допомоги по збору коштів! Ще треба потрібно придбати багато ліків для Чернігова, там біда страшна", - написала волонтер.

"Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис. і вони вже поїхали на Слов'янськ. Відправили вантаж з шовним матеріалом майже на 200 тис.грн, ліки на 47 тис., 30 блоків сигарет, каски, планшети, оплатили броники 42500 грн, і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис.і 20 тис. хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрилятор 197 тис. для госпіталю. Ми просимо допомоги і дякуємо всім, хто допомагає! Звіти публікую", - додала Наталія.

Реквізити для допомоги

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переказ з-за кордону paypal

[email protected]

ЗСУ терміново потребують квадрокоптерів (facebook.com/nataliiayusupova)