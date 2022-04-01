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Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу

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П'ятниця 01 квітня 2022 15:34
Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу Терміново потрібно зібрати кошти для потреб військових (_t_me_UkrzalInfo_3)
Автор: Людмила Жукова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір на потреби військових. Армії дуже потрібні квадрокоптери.

Про це Наталія Юсупова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Там, де зараз йдуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харків, Ізюм, Слов'янськ, Чернігів. Ми нарешті знайшли дрони на польському Амазоні, тому що їх ніде немає. Один вже купили 8 тис. злотих, це 56 тис. грн, ще можемо купити 2-3 квадрокоптера, це буде 168 тис. Просимо допомоги по збору коштів! Ще треба потрібно придбати багато ліків для Чернігова, там біда страшна", - написала волонтер.

"Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис. і вони вже поїхали на Слов'янськ. Відправили вантаж з шовним матеріалом майже на 200 тис.грн, ліки на 47 тис., 30 блоків сигарет, каски, планшети, оплатили броники 42500 грн, і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис.і 20 тис. хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрилятор 197 тис. для госпіталю. Ми просимо допомоги і дякуємо всім, хто допомагає! Звіти публікую", - додала Наталія.

Реквізити для допомоги

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переказ з-за кордону paypal

[email protected]

Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогуТерміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогуТерміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу

Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогуТерміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогуТерміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу

ЗСУ терміново потребують квадрокоптерів (facebook.com/nataliiayusupova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти українській армії з купівлею озброєння.

А також розповідали про те, що офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу.

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