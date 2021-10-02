Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)

Как выглядят 25 копеек, которые можно выгодно продать

Один из львовских коллекционеров продает "очень редкий монету номиналом 25 копеек" 1994 года выпуска с гладким гуртом, то есть без насечки.

"Такие монеты всегда ценятся у коллекционеров. Хорошие инвестиции", - пишет автор объявления на одном из сайтов-аукционов.

Просит он за нее 4600-5000 гривен.

Редкая 25-копеечная монета 1994 года (фото: newauction.com.ua)

А вот в Харькове у мужчины, которому "дали на задачу" 25 копеек 1992 года, есть шанс продать ее за 5250 гривен.

25-копеечная монета 1992 года за 5 тысяч (фото: olx.ua)