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Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 08:00
Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото) 25-копеечную монету продают почти за 200 долларов
Автор: Styler

Если у вас есть 25 копеек с гладким гуртом определенного года выпуска, то вы можете продать такую монету за неплохие деньги. И хотя монета уже изъята из оборота, но, возможно, в вашей копилке где-то завалялся такой экземпляр.

Как выглядит монета, за которую можно выручить в районе пяти тысяч гривен, - смотрите в материале Styler далее.

Как выглядят 25 копеек, которые можно выгодно продать

Один из львовских коллекционеров продает "очень редкий монету номиналом 25 копеек" 1994 года выпуска с гладким гуртом, то есть без насечки.

"Такие монеты всегда ценятся у коллекционеров. Хорошие инвестиции", - пишет автор объявления на одном из сайтов-аукционов.

Просит он за нее 4600-5000 гривен.

Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)

Редкая 25-копеечная монета 1994 года (фото: newauction.com.ua)

А вот в Харькове у мужчины, которому "дали на задачу" 25 копеек 1992 года, есть шанс продать ее за 5250 гривен.

Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)Срочно проверьте копилки: за эту монету вы можете выручить 5 тысяч (фото)

25-копеечная монета 1992 года за 5 тысяч (фото: olx.ua)

Напомним, недавно украинцам показали новую монету, которая вводится в обращение уже в октябре.

Раньше мы рассказывали про 500-гривневую монету, которую вы точно не видели раньше.

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