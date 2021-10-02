Терміново перевірте "копілки": за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)
Якщо у вас є 25 копійок з гладким гуртом певного року випуску, то ви можете продати таку монету за непогані гроші.
І хоча монета вже вилучена з обігу, але, можливо, у вашій скарбничці десь завалявся такий екземпляр.
Як виглядає монета, за яку можна виручити в районі п'яти тисяч гривень, - дивіться в матеріалі Styler далі.
Як виглядають 25 копійок, які можна вигідно продати
Один із львівських колекціонерів продає "дуже рідкісну монету номіналом 25 копійок" 1994 року випуску з гладким гуртом, тобто без насічки.
"Такі монети завжди цінуються у колекціонерів. Хороші інвестиції", - пише автор оголошення на одному з сайтів-аукціонів.
Просить він за неї 4600-5000 гривень.
Рідкісна 25-копійчана монета 1994 року (фото: newauction.com.ua)
А ось у Харкові у чоловіка, якому "дали на здачу" 25 копійок 1992 року, є шанс продати її за 5250 гривень.
25-копійчана монета 1992 року за 5 тисяч (фото: olx.ua)
Нагадаємо, нещодавно українцям показали нову монету, яка вводиться в обіг вже в жовтні.
Раніше ми розповідали про 500-гривневу монету, яку ви точно не бачили раніше.