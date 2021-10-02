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Терміново перевірте "копілки": за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)

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Субота 02 жовтня 2021 08:00
Терміново перевірте "копілки": за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото) 25-копійчану монету продають майже за 200 доларів
Автор: Styler

Якщо у вас є 25 копійок з гладким гуртом певного року випуску, то ви можете продати таку монету за непогані гроші.

І хоча монета вже вилучена з обігу, але, можливо, у вашій скарбничці десь завалявся такий екземпляр.

Як виглядає монета, за яку можна виручити в районі п'яти тисяч гривень, - дивіться в матеріалі Styler далі.

Як виглядають 25 копійок, які можна вигідно продати

Один із львівських колекціонерів продає "дуже рідкісну монету номіналом 25 копійок" 1994 року випуску з гладким гуртом, тобто без насічки.

"Такі монети завжди цінуються у колекціонерів. Хороші інвестиції", - пише автор оголошення на одному з сайтів-аукціонів.

Просить він за неї 4600-5000 гривень.

Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)

Рідкісна 25-копійчана монета 1994 року (фото: newauction.com.ua)

А ось у Харкові у чоловіка, якому "дали на здачу" 25 копійок 1992 року, є шанс продати її за 5250 гривень.

Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)Терміново перевірте &quot;копілки&quot;: за цю монету ви можете виручити 5 тисяч (фото)

25-копійчана монета 1992 року за 5 тисяч (фото: olx.ua)

Нагадаємо, нещодавно українцям показали нову монету, яка вводиться в обіг вже в жовтні.

Раніше ми розповідали про 500-гривневу монету, яку ви точно не бачили раніше.

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