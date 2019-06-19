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Срочно госпитализировали: дочь Поляковой рассказала, что с ней произошло

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 21:04
Срочно госпитализировали: дочь Поляковой рассказала, что с ней произошло
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дочь Поляковой была госпитализирована

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша рассказала, почему ей понадобилась помощь медиков. По словам Маши, у нее произошел дыхательный спазм. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что спазм случился из-за долгого сидения в автобусе в скрюченном виде.

Срочно госпитализировали: дочь Поляковой рассказала, что с ней произошло

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При этом ее мать, Оля Полякова, заявила, что причиной спазма также является беспрерывное пользование интернетом.

Срочно госпитализировали: дочь Поляковой рассказала, что с ней произошло

Скриншот с Instagram

Пользователи сети также подчеркнули, что такое может также произойти из-за стресса. Маше посоветовали не переживать за то, что ей пишут неадекватные люди.

Напомним, что сегодня, 19 июня, стало известно о том, что Машу Полякову забрала карета скорой помощи. Было предположение, что в день госпитализации Маша Полякова находилась в Днепре на конференции блогеров.

Ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети, которые раскритиковали Машу за ее вокальные данные. Она посоветовала дочери не обращать на внимание на комментарии недовольных людей, ведь они все просто завидуют ей.

Мы также писали о том, что дочь Оли Поляковой смело оседлала коня и показала свою верховую прогулку. Стоит отметить, что данное фото вызвало множество позитивных эмоций у подписчиков девушки.

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