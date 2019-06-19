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Дочь Поляковой экстренно госпитализирована: первые подробности и фото

STYLERПерсоны    19.06.2019 - 11:37
Дочь Поляковой экстренно госпитализирована: первые подробности и фото
Дочь Поляковой увезли на скорой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Марию увезли на скорой

Дочка популярной укринской певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша была экстренно госпитализирована. Об инциденте стало известно по фото, которое девушка опубликовала в Instagram-stories.

На скорой по дороге в больницу Маша успела сделать фото, на котором запечатлено, как она лежит на носилках. "А в скорой лежать удобно", - в шуточной манере подписала девушка.

К слову, есть предположение, что в день госпитализации Маша Полякова находилась в Днепре на конференции блогеров. Однако подробностями произошедшего ни Оля, ни ее дочь не делятся.

Дочь Поляковой экстренно госпитализирована: первые подробности и фото

Дочь Поляковой госпитализирована (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети. Она посоветовала Маше не обращать на это внимание, ведь подобные люди просто завидуют ей.

Напомним, что дочь Оли Поляковой продемонструвала стильный образ в комбинезоне с трендовым текстильным поясом.

Ранее Маша Полякова показала свою прогулку на лошади. Для  конного променада она выбрала красные штаны, черную футболку, спортивную обувь и защитный шлем.

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками "Красотка мамина": дочь Оли Поляковой блеснула стильным образом в приталенном комбинезоне
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