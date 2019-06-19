Терміново госпіталізували: дочка Полякова розповіла, що з нею сталося

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дочка Полякової була госпіталізована

Дочка відомої української співачки Олі Полякової, 14-річна Маша розповіла, чому їй знадобилася допомога медиків. За словами Маші, у неї стався дихальний спазм. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що спазм трапився через довге сидіння в автобусі в скорченому вигляді.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При цьому її мати, Оля Полякова, заявила, що причиною спазму також є безперервне користування інтернетом.

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі також підкреслили, що таке може статися через стрес. Маші порадили не переживати за те, що їй пишуть неадекватні люди.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, стало відомо про те, що Машу Полякову забрала карета швидкої допомоги. Було припущення, що в день госпіталізації Маша Полякова перебувала в Дніпрі на конференції блогерів.

Раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі, які розкритикували Машу за її вокальні дані. Вона порадила дочці не звертати увагу на коментарі незадоволених людей, адже вони всі просто заздрять їй.

Ми також писали про те, що дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня і показала свою верхову прогулянку. Варто зазначити, що дане фото викликало безліч позитивних емоцій у дописувачів дівчини.