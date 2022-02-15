Красивые поздравления с великим праздником Сретения в СМС, стихах и открытках

Сретение Господне отмечается ежегодно 15 февраля. Данный праздник входит в число двунадесятых и считается одним из самых больших. Он символизирует встречу Ветхого Завета и Новым Заветом.

Редакция Styler собрала для вас лучшие поздравления с праздником в СМС, стихах и открытках.

Поздравления в СМС

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Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

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Поздравляем вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем вам Божьей помощи во всех делах, пусть все ладится и исполняется легко, пусть Ангел-хранитель станет вашим надежным проводником, будьте здоровы и успешны!

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Со Сретением Господним поздравляю вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

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В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

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В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!

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Поздравления в стихах

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Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

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Мира, благодати Божьей вам.

В этот день внесли Иисуса в храм,

Небеса открыли свои двери.

Всем желаю жить в любви и вере.

С именем Христа желаю жить

И добро, где можете, творить.

Радости друг другу пожелаем.

С праздником великим поздравляю.

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Со Сретением поздравляю,

Мира вам и доброты,

Крепкой веры я желаю

И душевной теплоты.

Чтоб Господь давал вам силы,

И надеждой награждал,

Чтобы свет великой веры

Путь вам в жизни освещал.

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Пусть со Сретеньем Господним

Солнца луч заглянет в душу,

И уютней станет дома,

И успехи ждут послушно.

Сохранит пусть ангел добрый

Тех, кто рядышком с тобой,

И любимых, и знакомых,

И тебя пусть в день любой!

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Пусть в жизни - все ладится,

Все неурядицы - сгладятся,

Солнце сияет, греет теплом,

Освещая любовью ваш дом!

Помощи Божьей вам желаем,

Со Сретением вас поздравляем,

Радости в жизни, эры счастливой,

Судьбы желаем вам красивой!

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Поздравления в открытках