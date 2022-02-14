Сретение Господне 2022: самые важные запреты и традиции этого дня
Сретение Господне отмечается ежегодно 15 февраля. Этот праздник входит в число двунадесятых и считается одним из самых больших. Он символизирует встречу Ветхого Завета и Новым Заветом.
Какие важные традиции нужно соблюдать и что категорически запрещено в этот день - читайте в материале ниже.
История праздника
Дева Мария принесла новорожденного младенца на 40 день, чтобы исполнить великое пророчество Мессии - о появлении ребенка, которому суждено спасти мир.
На таинство обряда с Марией отправился ее муж Иосиф. Во время обряда пара принесла в жертву белых голубей. А Симеон Богоприемец посвятил младенца Богу. Маленький Иисус был посвящен в веру, и его встреча состоялась.
В христианстве Сретение называют встречей Ветхого и Нового заветов. А в народе говорят, что 15 февраля встречается зима с весной.
Традиции праздника
Утром 15 февраля верующие отправляются на праздничное богослужение в храмы и церкви. Молятся за счастье и просят у Бога поддержки. Если нет возможности пойти в храм - можно молиться дома.
На литургии освящают свечи, которые забирают потом домой. А еще в этот день часто принимают таинство причастия.
Люди дарят друг другу иконы Божье Матери, проявляют доброту, помогают нуждающимся и больным.
Перед праздником в доме убирают, чтобы 15 февраля встретить в чистоте и порядке. Все домашние хлопоты на Сретение запрещены.
Верующие придерживаются поста, но не строгого. Из рациона исключаются только мясные продукты.
В старину на Сретение крестили детей, проводили обряд венчания. А еще - делали предложение девушке. Считалось, что посвататься на праздник может только мужчина с самыми чистыми чувствами.
Что нельзя делать в праздник
- Новые дела на Сретение не начинают.
- Нельзя заниматься домашней работой - уборкой, стиркой. Запрещена и тяжела работа, которая связана с домом.
- Нельзя ссориться, употреблять нецензурные слова, злиться.
- Запрещено употреблять алкоголь и шумно гулять и веселиться, посещать питейные заведения.
- Нельзя гадать, проводить ритуалы.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
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